En af anklagerne går på, at en af de involverede har slået en anden i hovedet med en vodkaflaske i hovedet mindst to gange. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Fem anklagede for voldsorgie: Blev slået i hovedet med vodkaflaske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem anklagede for voldsorgie: Blev slået i hovedet med vodkaflaske

Gribskov - 19. maj 2021 kl. 04:17 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Fem mænd skal i slutningen af måneden for retten i Helsingør, efter de var involveret i et masseslagsmål en tidlig morgen i marts lige uden for Circle K-tankstationen på Rundinsvej i Helsinge. Det oplyser Nordsjællands Politi.

De fem mænd, der var involveret i hændelsen den 28. marts omkring klokken 4.30, er mellem 15 og 29 år gamle, og alle bor alle i Helsinge undtagen den 29-årige, der er fra Gadstrup.

Den 29-årige mand er tiltalt for flere gange at have skubbet en 15-årig i brystet, så offeret mister balancen og for at have holdt ham fast i et halsgreb.

Den 15-årige er til gengæld tiltalt for sammen med en 17-årig og 18-årig at have slået, skubbet og sparket den 29-årige på kroppen og i ansigtet i forening. Alle tre er derfor sigtet for simpel vold.

En 16-årig tilstedeværende er også tiltalt grov vold mod den 29-årige. Han er anklaget for at have slået den 29-årige i hovedet med en vodkaflaske mindst to gange, mens han befandt sig i en forsvarsløs position.

Retssagen kommer også til at handle om, at der samtidig blev begået hærværk og tyveri fra tankstationen.

Den 17-årige, 15-årige og den 16-årige er tiltalt for at have udøvet hærværk ved at sparke og slå på en taxa med en vodkaflaske.

Den 17-årige er også tiltalt for at have stjålet en Twix-chokolade og et ukendt antal tobaksvarer fra Circle K.

Den 18-årige er anklaget for at have stjålet en pakke chokoladekiks og noget chokolade, og den 15-årige for at have stjålet tre poser Haribo og en Twix-chokolade.