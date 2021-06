Fejring: Hjem Is-bilen kom ud til alle skoler

Midt i skoletiden tirsdag fik eleverne sig en forfriskende overraskelse. Hjem Is-bilen kom nemlig rundt til alle folkeskoler. Gribskov Kommune havde sørget for is til eleverne på kommunens seks skoler i anledning af, at kommunen for nylig blev kåret til årets Elevvenlige Kommune.

Danske Skoleelever begrunder kåringen af Gribskov med, at fælleselevrådet i kommunen har været kreativt og nytænkende i kommunikationen til andre elever og unge i kommunen i form af for eksempel videoreferater. De har haft et stort engagement i ungemiljøet i kommunen og et stort fokus på psykiske sygdomme, hvor de arbejdede med at sprede ordet om, at det er okay.