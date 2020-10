På landsplan er der fejl i 208.000 borgeres pas. Foto: Colourbox Foto: Photographer: Morten Clausen, mortenclausen@mail.dk

Send til din ven. X Artiklen: Fejl i over 11.000 pas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fejl i over 11.000 pas

Gribskov - 31. oktober 2020 kl. 04:01 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I Gribskov er der fejl i 11.383 borgeres pas, ifølge Gribskov Kommune.

Det berører i alt 208.000 danskere på landsplan i 18 kommuner, der har fået lavet deres pas mellem 2014 og 2017.

Fejlen består i, at pas-leverandøren har byttet om på højre og ventre fingeraftryk.

De fejlbehæftede pas er dog stadig gyldige, og ifølge Kommunernes Landsforening har ingen oplevet problemer med at bruge deres pas.

Hvis man er en af dem, der har fejl i sit pas, får man besked inden for et halvt år, og samtidig får man tilbudt nyt pas omkostningsfrit.

- Er man ramt af fejlen, vil man få direkte besked i sin e-boks om, at man skal møde op på Borgerservice for at få lave et nyt pas. Hører man ikke noget, skal man ikke foretage sig noget som helst. Og får man en besked om, at passet skal skiftes, så skal man naturligvis ikke selv betale for regningen, udtalte direktør i Kommunernes Landsforening, Christian Harsløf, i en pressemeddelelse tidligere i oktober.

Fuldt gyldigt Direktøren udtalte også, at man ikke skal være bange for at tage ud at rejse, hvis man skal det i den kommende tid.

- Rigspolitiet har forsikret os om, at passet er fuldt gyldigt, at vi ikke pt. til lande, der bruger de biometriske fingeraftryk. Men det er naturligvis vigtigt, at vi får rettet op på fejlen, så man ikke i de kommende år risikerer at blive afvist ved indrejse til et andet land.

Man kan få mere at vide ved at kontakte Den digitale hotline på telefonnummeret 7020 0000.