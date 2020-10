På udstillingen i Det Gamle Posthus kan man også se to malerier, som er fælles arbejde fra Mugge P og Claus C Larsen. Pressefoto

Farverig udstilling med Mugge P og Claus C

To kunstnere fra Gilleleje er gået sammen om at udstille deres stærkt farverige malerier.

Det er Mugge P og Claus C Larsen, der udstiller deres malerier i Det gamle Posthus i Gilleleje den 10. og den 25. oktober.

Fælles for dem er arbejdet med stærke farver, ofte med farvernes egen kontrast, gul op mod rød, grøn, blå, violet.

Fabulerende Mugge P's malerier er fabulerende. I hendes arbejde optræder en masse forskellige fabeldyr som springer frem i malerierne gennem hendes fantasi. De skæve huse omkring Gilleleje har igennem tiden været hendes kendetegn - også som bestilte familiefortællinger. Endvidere arbejder hun med at male og skrive på sten.

Claus C Larsen arbejder med naivistisk kunst. Han arbejder med motiver fra København og Gilleleje med også med eksempelvis musikbilleder. Claus C Larsen arbejder også med små sammenstillinger af ting. For nylig er keramikken også blevet en del af hans arbejder.