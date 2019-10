Naturlegepladsen i Tisvildeleje er udpeget af Statens Serum Institut som det sted i Tisvilde Hegn, hvor flest flåter bærer den frygtede TBE-virus. Signe Øland Kondo, der er idékvinde bag legepladsen, vil vaccinere sine børn mod hjernebetændelsessygdommen, så de fortsat kan nyde naturen uden frygt. Foto: Allan Nørregaard

Farlige flåter på populær legeplads vækker vaccinelyst

Gribskov - 16. oktober 2019 kl. 03:51 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med flere personer, der henover sommeren har fået konstateret hjernebetændelse nær Tisvilde Hegn, var det ikke en overraskelse, at Statens Serum Institut fredag kunne offentliggøre, at en del flåter i området bærer den sjældne og farlige TBE-virus.

Men at instituttet fandt frem til, at det netop er ved Naturlegepladsen i Tisvildeleje, smittefaren er størst, det var uventet.

- Det er rigtig, rigtig ærgerligt, siger Signe Øland Kondo, der er formand for støtteforeningen bag legepladsen.

De har delt nyheden som en advarsel på deres facebookgruppe og vil tage fat i Naturstyrelsen for at høre, om man kan gøre mere for at udbrede den viden, at Tisvilde Hegn og særligt naturlegepladsen er et risikoområde for TBE-virus.

Så sent som i sidste uge var Signe Øland Kondo på legepladsen med sine børn. Det var inden, Statens Serum Institut offentliggjorde deres undersøgelse, og familien havde derfor ikke taget særlige forholdsregler mod flåtbid, andet end at vejret ikke indbød til korte ærmer eller shorts.

Det vil de gøre fremover.

- Mine børn gik udenfor legepladsen og legede i huler og træstammer. De var heldige at komme hjem uden flåter. Jeg tænker, der må være mange her i Nordsjælland, der får lyst til at vaccinere sig. Når man først er blevet bidt er det jo for sent. Jeg vil gerne have, at vi kan gå ud i skoven uden at skulle tænke over det, og når man bor i Tisvilde og det åbenbart er et sted, de flåter godt kan lide, så må vi være proaktive, så vi stadig kan nyde naturen, siger hun.

Naturlegepladsen er meget velbesøgt, og det glæder Signe Øland Kondo sig over. Hidtil har hun troet, at de mange gæster ville være forskånet for flåtbid, sålånge man holdt sig fra buskadser og skov. Men flåterne elsker det halvhøje græs og den lidt vilde natur ved legepladsen.

- Der er lav vegetation, og det er jo det, vi gerne vil have, så det ikke er klinisk ryddet. Det er natur, og den er ikke til at styre, siger hun.

Der har i år været tre kendte tilfælde af personer smittet med TBE-virus. Virussen føles som influenza, der for nogle blot går over, mens den for andre udvikler sig efter en feberfri periode til hjernebetændelse med potentielle livsvarende lammelser. Sidst der blev konstateret TBE-virus i Nordsjællandske flåter før nu var i 2009 i Tokkekøb Hegn ved Allerød. Den sjældne virus er til gengæld mere kendt på Bornholm og i Sverige.

Ifølge Statens Serum Institut findes risikoen for flåtbid og TBE-smitte året rundt, også om vinteren.

De vurderer generelt, at risikoen for at blive smittet med TBE-virus er lav, men betegner aktuelt Tisvilde Hegn som et risikoområde.

Færdes man derfor i området uden for stier i skov og krat, så foreslår de en vaccination mod den potentielt farlige sygdom, som der ikke findes en kendt kur mod. Vaccinationen skal man selv betale.