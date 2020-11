Familievold og et usynligt liv

Der er danmarkspremiere i Gilleleje Bio på filmen 'Herself'. Filmen er et rammende aktuelt portræt af følgerne af familievold og af et system, der ikke virker, men også en hyldest til udholdenhold og sammenhold. Filmen blev vist på Sundance Film Festival 2020. 'Herself' har danmarkspremiere 26. november.

Den anden film, som du kan se i Gilleleje Bio, er filmen 'Søstrene Gusmaos usynlige liv'. Den er et gribende farve- og følelsesmættet drama om to søstre, som vokser op sammen i 1950'ernes Rio de Janeiro, men hvis veje skilles, mens de er unge. Storesøster Guida bliver gravid med en græsk sømand og drager ud i verden. Lillesøster Eurídice, som er en talentfuld pianist, håber på at blive optaget på konservatoriet i Wien, men så bliver også hun gravid. Søstrene er lige uheldige med deres mænd, og ondt bliver kun værre, da faren slår hånden af Guida, fordi hun er blevet agterudsejlet af sin mand og lever alene med sit barn. Guida tror, at Eurídice er taget til Wien, mens Eurídice ikke får noget at vide om sin søsters hjemkomst, så igennem et langt liv længes de efter hinanden - uvidende om, at de nærmest bor dør om dør.