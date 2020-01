Se billedserie Antallet af piger, der bliver HPV-vaccineret i Gribskov, ligger lavere end i øvrige nordsjællandske kommuner. Foto: Thomas Olsen.

Færre får HPV-vaccine i Gribskov

Gribskov - 24. januar 2020 kl. 04:10 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undersøgelser fastslår igen og igen, at HPV-vaccinen, der kan mindske risikoen for at få flere typer kræft, er sikker, men andelen af piger i Gribskov Kommune, der bliver vaccineret, er langt lavere end tidligere. Dette selvom HPV hvert år er skyld i cirka 810 tilfælde af kræft i Danmark ifølge Sundhedsstyrelsen.

En omdiskuteret dokumentarudsendelse fra 2015, der koblede vaccinen med bivirkninger som øget træthed og længerevarende smerter, menes at have fået tilslutningen i hele landet til at dykke.

Siden er vaccinen flere gange blevet undersøgt, men der er fortsat ingen dokumentation for, at vaccinen har bivirkninger, der er alvorlige eller anderledes, end de bivirkninger, der kan være ved andre slags vacciner. Vaccinen er sikker, har Lægemiddelstyrelsen fastslået.

Alligevel er andelen af piger, der bliver vaccineret, endnu ikke på niveau med antallet, der blev vaccineret for over fem år siden. Det viser et notat fra Region Hovedstaden, som Berlingske har skrevet om.

Kun 80 procent mod tidligere 90 procent fik i 2018 første del af vaccinen. Den får man typisk, når man fylder 12 år, og notatet tager derfor udgangspunkt i piger født i 2005. Dykker man ned i de tilgængelige tal fra Statens Serum Institut med fokus på Gribskov Kommune, så viser de, at 76 procent af piger født i 2005 blev vaccineret. Det er altså lidt under gennemsnittet på landsplan, men når man sammenligner med de andre nordsjællandske kommuner, så er der en betydelig forskel.

I samtlige andre kommuner pånær én er mindst 85 procent af piger født i 2005 blevet vaccineret. Kun Fredensborg ligger en smule under det med 83 procent vaccinerede.

Hvorfor i Gribskov?

Birgit Roswall (V), der er formand for udvalget for Ældre, Social og Sundhed i Gribskov Kommune, kender til den generelle problematik. Hun sidder nemlig med i Region Hovedstadens Praksisplanudvalg og deltog i deres decembermøde, hvor notatet om vacciner blev fremlagt og diskuteret. Her gik de dog ikke ned i tallene på kommunalt niveau, og hun er derfor overrasket over at høre, at piger i Gribskov halter efter deres jævnaldrende i Nordsjælland med at blive vaccineret.

- Det er da interessant, hvorfor vi ligger så lavt. Jeg vil gerne spørge til det, når vi har møde med vores praktiserende læger, hvor meget de gør ud af at opfordre til at blive vaccineret, siger Birgit Roswall.

Hun fremhæver også selv den hidsige debat, der medførte frygt for HPV-vaccinen, som grund til den lavere tilslutning, men hun har ikke noget bud på, hvorfor Gribskov ligger særligt lavt.

Ud på skolerne

I regionens Praksisplanudvalg, hvor flere læger deltager, diskuterede man et tiltag, som Københavns Kommune har lavet, hvor man kommer ud på skolerne for at tilbyde vaccinen. Foreløbig følger man effekten af tiltaget, som også Gladsaxe Kommune har sat i værk, så kunne det være en mulighed i Gribskov for at øge antallet af piger, der bliver vaccineret?

- Man tilbyder det der, fordi man tror, det skyldes, at forældrene ikke kommer til lægen med deres børn. Jeg oplevede lægerne i udvalget som valende overfor det forslag. De er ikke så vilde med det, de vil hellere have børnene ind i deres konsultationer og tale med dem. Det giver ikke det samme helhedsindtryk, hvis et vaccinationsselskab bare kommer ud og stikker en nål i folk, siger Birgit Roswall.

Håbet er fire ud af fem

Mens det i Gribskov Kommune er 76 procent af piger født i 2005, der har fået den første vaccine, så er 64 procent færdigvaccineret. Det tal kan stadig nå at stige, men også når man ser på tidligere årgange er Gribskov bagefter de andre nordsjællandske kommuner og bagud i forhold til målsætningen om, at fire ud af fem piger på landsplan er blevet færdigvaccineret mod HPV.

Det er netop den andel som Janne Bisgaard, der er overlæge i Kræftens Bekæmpelse, der sammen med Sundhedsstyrelsen står bag flere kampagner, sætter som minimum overfor Berlingske.

- Desværre halter nogle kommuner og regioner bagefter, og det skal der gøres noget ved. Sammen med Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen arbejder vi med informationsindsatsen »Stop HPV - bliv vaccineret«, hvor vi også har særlig fokus på de områder, hvor tilslutningen er lavest. Vores håb er, at minimum 80 procent af pigerne i en årgang bliver færdigvaccineret i alle dele af landet, har overlæge Janne Bisgaard udtalt til Berlingske.