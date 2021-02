Færdselskontrol: Politiet kom på overarbejde

- Det bedste, man kan komme ud af en uges indsats med, er et stort, larmende nul i bøder. Men sådan er virkeligheden ikke. Vi kan konstatere, at selvom der ikke er mange biler på vejene på grund af covid19, så skal vi stadig være til stede. Den mere plads gør, at der bliver kørt hurtigere. Når der er mere trafik, kører folk kører langsommere og er mere påpasselige. Så covid19 har givet nogle nye udfordringer. Det afspejler den her uges indsats, siger han.

Sådan forløb politiets færdselsindsats Præstevej (i krydset ved Helsingevej, Helsinge) - hastighed: 1 forseelse og 1 klip.

Helsingevej (ved Ryagergårdsvej, Helsinge) - hastighed: 3 forseelser, 2 klip og 1 betinget frakendelse.

Frederiksværksvej (Ramløse, Helsinge) - hastighed: Ingen forseelser.

Kildevej (Helsinge): automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG): 1 kørsel i frakendelsestiden, 1 kørekort ikke erhvervet, 1 narkokørsel, 1 overtrædelse af anden særlov.

Gribskovvej (Helsinge) - ANPG: 1 forseelse i form af fejl og mangler.

Gribskovvej (Helsinge: Hastighed - 76 forseelser og 11 klip.

Kildevej (Helsinge) - hastighed: 36 forseelser, 2 klip.

Helsinge centrum og Kildevej: 1 kørsel i frakendelsestiden, 1 forseelse i form af manglende sikkerhedssele.

Kildevej (Helsinge): ANPG, 0 forseelser.





Kilde: Nordsjællands Politi

Bestil en betjent

- Den enkelte borger har mulighed for at bestille en færdselskontrol. Det her har været en uge, hvor vi har afprøvet de anmeldelser. Det er meget specifikke anmeldelser. For eksempel at der mellem kl. 7.30 og 9.30 bliver kørt for hurtigt på den her strækning. Det tog vi ud og afprøvede for at se, om det er hold i det, og om vi skal prioritere strækningerne med mere personale i fremtiden, siger Jørgen Rath.