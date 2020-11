Fællesspisning i Ældre Sagen

Selvom det er svært at lave arrangementer i denne corona-tid er det lykkedes ved hjælp af forskellige puljer at få stablet to arrangementer på benene.

Det første er 6. november kl. 12.00 i Gillelejehallen, hvor Ældre Sagen deltager i det landsdækkende "Danmark spiser sammen". Her vil deltagerne til en pris af 50 kr. få en to-retters menu med et glas vin, vand eller øl. Der vil også være underholdning.

Det andet arrangement løber af stablen 20. november kl. 14.00 også i Gillelejehallen. Her har Ældre Sagen Græsted-Gilleleje været heldig, at få Ulf Pilgaard til at komme forbi og med sit foredrag "Mit liv som Ulf". Det er gratis at deltage, og der bliver ikke serveret mad og drikke.