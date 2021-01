Fællesskab mod ensomhed: Her kan man mødes trygt

Mange ældre og sårbare mennesker har måttet passe ekstra godt på sig selv under coronakrisen og har derfor været afskåret fra de fællesskaber, man blandt andet finder i Gribskovs seniorcentre i Helsinge og Gilleleje.

Men nu har de to seniorcentre søgt og fået støtte til at etablere to hold for 65+-årige i Helsinge og Gilleleje med titlen »Naturlige fortællefællesskaber.« Et beløb på 47.000 kroner fra Kulturministeriets »Puljen til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed,« har gjort det muligt at invitere ældre ind i disse fællesskaber, der etableres i samarbejde med Blaakildes Natur & Yoga.