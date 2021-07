Fremtiden kommer til at byde på udfordringer for vores grundvand. Det prøver blandt andre Gribskov Kommune og Region Hovedstaden nu at imødegå. Arkivfoto: Jens Wollesen

Fælles front i kampen for rent drikkevand

Gribskov - 08. juli 2021 kl. 20:57 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Under overskriften »Drikkevand på Tværs« går blandt andre Region Hovedstaden og Gribskov Kommune nu sammen i kampen for færre pesticider i vores drikkevand.

Der er tidligere fundet pesticidet DMS i vand fra vandværker i Gribskov Kommune. I 2019 blev pesticiddet fundet på ledningsnettet fra fem vandværker i Gribskov. I fire tilfælde (Asserbo, Gilleleje Firhøj, Tisvilde og Vejby) var fundet under grænseværdien, mens det i Smidstrup var lige på grænseværdien.

Desuden blev der fundet DMS i fire boringer i Smidstrup. I to af boringerne var grænseværdien overskredet, så de blev taget ud af drift.

DMS er et svampebekæmpende middel, som har været anvendt både af landmænd og haveejere til at bekæmpe svampeangreb på bær og frugt. Desuden har det været brugt som svampedræbende middel i træbeskyttelse.

Blandt andet derfor skal en tættere koordinering mellem vandværker, kommuner og regionen nu sikre et bedre overblik over trusler mod grundvandet og en tættere koordinering af indsatserne på området.

- Rent vand i hanerne uden pesticider eller andre kemiske stoffer er vigtigt for vores fælles sundhed og naturen. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Gribskov kommune, nabokommunerne og en række vandforsyninger har sat dette projekt i søen, som skal se på, hvordan vi på tværs af administrative og forsyningsmæssige grænser får en optimal effekt af vores fælles anstrengelser med at beskytte drikkevandet, udtaler Kim Rockhill (S), formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden, i en pressemeddelelse.

Større udgifter venter Det nye samarbejde skal blandt andet ses i lyset af, at der er lagt op til, at det i fremtiden bliver dyrere at sikre rent drikkevand.

Det skyldes blandt andet nye fund af pesticider i grundvandet.

Samarbejdet består af Region Hovedstaden og Gribskov Kommune og Helsinge, Baunehøj og Gilleleje Vandværker. Øvrige interessenter i projektet er Miljøstyrelsen, Helsingør og Halsnæs kommuner og vandværkerne i kommunerne.

Desuden skal DTU - Danmarks Tekniske Universitet inddrages i projektet, oplyser Region Hovedstaden i pressemeddelelsen.

Projektet skal skabe overblik over trusler mod grundvandet i de nuværende indvindingsområder, men også i nye områder, som måske kan udgøre drikkevandsforsyninger i fremtiden.

Det blev indledt i december 2020 - uden Gribskov, der siden er kommet med, og varer til 30. september 2022. Regionen har bevilget 1,5 millioner kroner fra de regionale udviklingsmidler til det. Målet er, at det skal være med til at sætte nye standarder for samarbejder om beskyttelse af drikkevandet andre steder i Region Hovedstaden.

En ekstra indsats Formanden for Udvalget for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), siger, at projektet vil være med til at sikre kvaliteten af grundvandet i kommunen på den lange bane.

- I Gribskov Kommune vægter vi vores grundvand højt, og vi passer allerede rigtig godt på det. Med deltagelse i »Drikkevand på Tværs« vil vi kunne gøre en ekstra indsats for at sikre tilstrækkeligt og rent drikkevand til vores borgere - også på den lange bane. Vi har derfor sagt ja tak til at indgå i et partnerskab med blandt andre regionen, og vi ser frem til det udvidede samarbejde, siger hun.

Skatteborgernes penge Også for vandværkerne ser samarbejdet ud til at kunne blive en gevinst. Blandt andet håber Jørgen Petersen, formand for Kontaktudvalget for vandværker i Gribskov Kommune og formand for Gilleleje Vandværk, at vandværkerne kan blive bedre til at investere deres - og dermed skatteborgernes - penge rigtigt.

- Vandværkerne i Gribskov Kommune står, som alle andre vandværker på landsplan, overfor en række udfordringer i de kommende år. Nye pesticider dukker op, og stigende krav fra forbrugerne om udvidet vandbehandling er blot nogle af dem. Med deltagelse i projektet håber vi fra vandværkernes side at kunne bidrage med viden og blive klogere på, hvordan vi undgår fejlinvesteringer til glæde for alle vores forbrugere, så vi forsat kan levere godt drikkevand, siger Jørgen Petersen.

Projektet rummer blandt andet kortlægning af vandværkernes udfordringer og initiativer, udvidet pesticidanalyse af udvalgte drikkevandsboringer, overblik over grundvandsressourcen på tværs af kommuneskel, udviklingsperspektiver ved en ny fælles drikkevandsressource og forskellige økonomiscenarier for forskellige nye forsyningssituationer.

Projektet indeholder også en undersøgelse af et fremtidigt projekt om sammenhæng mellem grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse og rekreative interesser.