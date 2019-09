Se billedserie Med Facebook når man hurtigt ud til mange mennesker, siger Sarah Thorngreen Auken. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Facebook giver afdød værdig afsked

Gribskov - 05. september 2019

Sognepræst Sarah Thorngreen Auken, Søborg Kirke ved Gilleleje, brugte Facebook til at få kontakt med afdød mands venner og bekendte, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag:

»Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren.« Sådan står der i det nye testamente i Bibelen. Men det kan måske lyde lidt hult når der ingen pårørende er til éns bisættelse. Ingen til at vælge salmer, ingen til at bære kisten ud, ingen til at smide en rose på kisten inden rustvognen kører.....

Sådan skrev sognepræst Sarah Thorngreen Auken på Facebooksiden for Søborg Kirke ved Gilleleje torsdag aften i sidste uge, da hun skulle planlægge bisættelsen af den tidligere buschauffør Carl-Johan Petersen, der boede i Munkerup.

Hun havde fået at vide fra Gribskov kommune, at det var en såkaldt social begravelse, fordi ingen andre ville eller kunne tage forpligtelsen til at arrangere og betale bisættelsen.

Det fik sognepræsten til at lave opslaget, hvor hun kom med denne opfordring til sognets beboere om at møde op til bisættelsen:

»Han blev døbt ind i folkekirkens fællesskab for 69 år siden og nu opfordrer vi alle i Søborg Sogns menighed til at drage omsorg og vise en medmenneskelig respekt, når han om lidt skal ud på sin sidste rejse. Ingen skal sendes af sted alene...«

Samtidig opfordrede hun alle, der kendte den afdøde om at melde sig.

Nu bagefter kan hun konstatere, at det virkede. Hun har fået flere henvendelser.

- Der er for eksempel tre tidligere kolleger, som kun vidste at deres gamle arbejdskammerat var blevet indlagt. De havde ikke hørt, at han var død. To andre bekendte har også henvendt sig. Den ene havde først prøvet at spørge til ham på sygehuset. Derefter havde vedkommende været i kontakt med en af de medarbejdere i Gribskov Kommune, som tager sig af sociale begravelser, men kunne ikke få noget at vide - ligesom medarbejderen heller ikke spurgte ind til det kendskab, som hun måtte have til den afdøde. Jeg har også fået henvendelse fra den dyrlæge, som afdøde brugte til sine hunde.

- Jeg synes ikke, at der er noget mærkeligt i at lave opslag af denne karakter på Facebook. Det er et godt og hurtigt medie. Jeg kunne selvfølgelig have valgt at skrive et brev, printe det ud og bagefter gå rundt og lægge det i postkasserne til afdødes naboer og andre i sognet. På denne her måde er mit budskab nået ud til mange flere, og det har givet resultat, siger Sarah Thorngreen Auken.

Efter at første version af opslaget blev lagt på Facebook har præsten lavet en opdatering med en tak.

»TAK! Der er fundet seks bærere til kisten. Det er SÅ fint. Men det ligeså vigtigt, at du kommer og synger med på salmerne og beder det sidste fadervor for Carl.«

Bisættelsen finder sted torsdag 5. september 12:30, og den kommer ikke til at foregå i nogen tom kirke.

- Det bliver en fest for livet og kærligheden, og han får en afsked, som er ham værdig.

- Det normale for sociale bisættelser er, at urnerne med asken fra afdøde placeres på fællesgraven. Her har der nu henvendt sig så mange, at der kan sættes en plade op med hans navn det sted, hvor urnen graves ned, så hans kolleger og bekendte har et sted, hvor de kan mindes ham, siger præsten.

Carl-Johan Pedersen gik på efterløn som 61-årig. Han tog meget rundt i landet med sin campingvogn, men fik for nogle år siden at vide, at han muligvis havde fået kræft.

- Da han blev frikendt for kræftdiagnosen, anskaffede han sig en schæferhvalp, fordi han før havde haft en schæferhunde. Hvalpen er nu kommet tilbage til den opdrætter, han havde købt den hos, siger Sarah Thorngreen Auken.