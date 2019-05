Se billedserie På grund af dis og gråvejr var det småt med sommerfugle i bakkerne, men naturvejlederen havde medbragt et par stykker, som børnene kunne studere. Foto: Karl Erik Frederiksen

Fårene spiser sommerfuglenes mad

Gribskov - 21. maj 2019 kl. 07:24 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv i et offentligt naturområde, hvor der ikke anvendes pesticider, er sommerfuglene truet, skriver Frederisborg Amts Avis tirsdag i anledning af åbningen af Grøn Uge 2019 i Gribskov Kommune.

Fra nu af og frem til 29. maj vil omkring 400 børn fra daginstitutionerne i Gribskov Kommune få lejlighed til at se, føle og lugte, hvordan det kribler og krabler over alt i naturen - hvis man bruger sine sanser.

Mandag var det blandt andet børnehavebørn fra Bjørnegrotten i Annisse, som kunne få en fornemmelse af, hvordan det er at være sommerfugl i dagens Nordsjælland - og at de har så svære livsbetingelser, hvis deres muligheder for at finde vilde blomster, som de kan suge nektar ud af, forringes.

Børnene og deres pædagoger mødte mandag formiddag op til den grønne uges åbningsarrangement, der blev holdt i Heatherhill ved Rågeleje. Her hjalp naturvejleder Michael Brinch Sonniks dem til af få en fornemmelse af, hvordan det er at være sommerfugl. Børnene havde forberedt sig grundigt. De kunne i forvejen navnene på mindst to sommerfuglearter, som de af og til ser i børnehaven - den hvide kålsommerfugl og den gule citronsommerfugl. I går fik de sat navn på flere andre arter, som naturvejlederen medbragte.

De prøvede også livet i en puppe, da de fik mulighed for at lade sig indhylle i tæpper, og til bagefter at springe eller flyve omkring på de lyng- og græsklædte bakker med påspændte sommerfuglevinger. Og da de skulle have næring, serverede naturvejlederen sukkerholdig saft, som de kunne indtage via sugerør, næsten lige som sommerfuglene bruger deres snabler, når de skal suge nektar ud af blomsterne.

Naturvejlederen viste dem, hvordan der flere steder på bakkerne gror små blomster, som er vigtige for, at sommerfuglene kan opretholde livet.

At Heatherhill blev valgt som stedet, hvor den grønne uge skulle åbne, skyldes at det bakkede landskab regnes for en af landets bedste lokaliteter for sommerfugle. Her lever mindst seks af otte truede sommerfuglearter, men antallet af individer er også her i tilbagegang. Her skyldes det ikke landbrugets brug af pesticider, men muligvis at de 30 får, der bruges til naturpleje af området, også spiser de vilde blomster.

Det er anledningen til, at Aage V. Jensen Naturfond i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Lepidopterologisk Forening om kort tid vil indlede et fem-årigt forsøg. De er netop nu i gang med at inddele Heatherhills tværgående højderyg i 16 små folde, som på skift skal holdes lukket, så der hele tiden vil være et område med vilde blomster til sommerfuglenes spisekammer.

Samarbejdet mellem de to foreninger og Aage V. Jensens Naturfond blev nævnt af næstformanden i byrådets fagudvalg Udvikling, By og Land, byrådsmedlem Bent Hansen (V), som har ansvaret for udvalgets miljøarbejde.

- Vi holder den grønne uge for at flere børn ud i naturen. De skal helst blive så glade for den, at de bagefter får lokket deres forældre og resten af familien med ud i den. Det er de gode naturoplevelser, som får dem til at passe på naturen, siger Bent Hansen.

Det er 10. år i træk, at Gribskov Kommune holder en grøn uge i samarbejde med en række frivillige fra diverse grønne foreninger. I løbet af de otte dage, som den forlængede uge varer, kan de blandt andet nå at komme i skoven, til stranden, ud til en sø, eller på besøg på en økologisk bondegård, eller til et af kommunens naturområder - eller en tur på biblioteket for at synge med på sangen om Mariehønen Evigglad.

Sidste dag med arrangementer for børnene er onsdag 29. maj, og det afsluttende arrangement for hele familien holdes lørdag 1. juni på øststranden ved Gilleleje Havn.

På åbningsdagen i går havde Danmarks Naturfredningsforening også et arrangementer om krible-krabledyr i det lave vand på Gilleleje Øststrand. Arrangementet gentages på de øvrige dage i den grønne uge. På biblioteket i Græsted kunne børn få historien om en berømt og evigglad mariehøne.

Tirsdag er der børn, som studerer livet i voldgraven ved Asserbo Ruin og i Ellemosen, og nogle børnehaver vil få besøg af medlemmer af Dansk Ornitologisk forening, der kan fortælle dem om fuglene.

Programmet for den grønne uge samt den grønne lørdag 1. juni kan findes på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk.