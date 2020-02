Få ting fikset i ny café

En ny Repair Café er nu klar til at åbne for reparationer af defekte genstande i Frivilligcenter Helsinge.

Initiativtager til caféen, Ole Gran Jacobsen, fortæller, at der mødte 19 interesserede op til et informationsmøde om caféen, og at der i alt er 14, der har meldt sig som såkaldte fixere, der kan hjælpe med at give nyt liv til ting, der er gået i stykker.

Så har man noget tøj, der skal sys, smykker, lamper, mekanik, elektronik eller andet, er fixerne klar til frivilligt og ulønnet at prøve at reparere det.