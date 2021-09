Man kan nu møde op til første stik med coronavaccinen Moderna på Gribskov Gymnasium. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Få første stik: Her kan du møde op uden tidsbestilling

Gribskov - 06. september 2021 kl. 13:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvis man endnu ikke har fået første stik mod covid-19 er der nu mulighed for at dukke op på Gribskov Gymnasium mellem klokken 9.00 og 13.00 på onsdag. Her kommer Region Hovedstaden forbi med et mobilt vaccinationscenter. Man skal ikke bestille tid, men huske sit sundhedskort.

Tilbuddet er for både elever og personale - men også for andre interesserede, oplyser Gribskov Gymnasium i en pressemeddelelse.

- På gymnasiet håber vi, at vaccinationstilbuddet på skolen kan bidrage til at øge vaccinationsprocenten generelt. Siden vi startede igen efter ferien, har vi heldigvis ikke haft nogen elever eller ansatte, der er blevet smittet med covid-19, og vi er lykkelige over, at vi er vendt tilbage til normale tilstande med masser af liv på skolen, lyder det fra gymnasiet.

Der vil blive benyttet Moderna-vacciner, der er godkendt for børn ned til 12 år. Hvis man ikke har et dansk CPR-nummer, kan man stadig møde op.

De unge under 18 år vil blive spurgt, om de har orienteret deres forældre. Hvis eleverne er under 15 år, skal en forælder gå med.

Indsatsen er tiltænkt de elever (og andre), der ikke er startet på et vaccinationsforløb, og det er derfor som udgangspunkt 1. vaccination der tilbydes. Der planlægges pt. ikke med opfølgende besøg med tilbud om 2. vaccination, men man vil blive instrueret i at tage til et vaccinationscenter eller et lokalt pop-up tilbud til 2. vaccination efter 4 uger.

Mangler nogle 2. vaccination og er i et Moderna-forløb, vil vaccinationsteamet gerne tilbyde dem 2. vaccination.

Yderligere information om vaccination kan findes på https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Materialer og https://coronamateriale.kk.dk/