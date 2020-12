Få et liv mellem livene

Der er gennem tiden diskuteret og spekuleret meget over, hvad der sker, når vi dør, og for mange også en frygt for det, at skulle forlade jorden. 3. december i Gilleleje Gamle Posthus vil Dennis Søndergaard sammen med mestrene gennemgå alle processerne, fra du tager de sidste åndedrag til du igen tager de første i en ny inkarnation.

I denne klarhed vil du blive opmærksom på, hvor stor magt og indflydelse du selv har over din inkarnation, og også en forståelse for, at de ting, der kommer til dig, er noget, du selv har bedt om, i den læreproces, det er at være i livets skole her på Jorden.