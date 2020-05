Nu kan borgernes forslag komme til politisk behandling i byrådet med 400 underskrifter. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Få et forslag i byrådet med 400 underskrifter

Gribskov - 12. maj 2020 kl. 21:06 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke første gang, at de såkaldte borgerdrevne forslag har været til debat i byrådssalen - og måske bliver det heller ikke sidste gang at dømme ud fra debatlysten, da byrådsmedlemmerne var samlet tirsdag aften. Borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov), havde - modsat sidste byrådsmøde - fået fysisk selskab af samtlige byrådsmedlemmer i byrådssalen. Der var dog ingen spørgetid, og bordene var stillet op, så hvert byrådsmedlem havde tilstrækkelig plads omkring sig.

Drøftelsen om de borgerdrevne forslag var den første på aftenens dagsorden, og det endte med, at det fremover vil kræve 400 underskrifter at få et forslag fra en borger i kommunen taget op til politisk behandling. Tidligere har det krævet 1050 underskrifter. Og det har vist sig, at det går trægt - både med at stille forslag og få samlet underskrifter nok - derfor ønskes en reducering i antallet af stillere. Indtil nu er der blevet stillet fem borgerforslag.

- Sagen om de borgerdrevne forslag har været på dagsordenen under Kims (Valentin red.) borgmester tid og igen i 2018. Det blev vedtaget, at det kræver 1050 stemmer at få taget et forslag op, og der blev også foreslået, at ordningen skulle evalueres efter et år. Nu er der næsten gået to år, sagde viceborgmester Bo Jul Nielsen (løsgænger) indledningsvist.

Sendt retur Sagen har været sendt tilbage til Økonomiudvalget, da byrådsmedlemmerne sidste gang »underbød« hinanden på, hvor mange underskrifter, der skulle til, opsummerede Bo Jul Nielsen.

- Men denne gang sender vi det ikke tilbage igen. Vi er enige i Økonomiudvalget - så må vi tage en afstemning om det, sagde Bo Jul Nielsen.

K foreslog 200 stillere Herefter bød Trine Egetved ind. Hun er siden sidste byrådsmøde blevet eneste repræsentant for Det Konservative Folkeparti, efter Jesper Behrensdorff for nylig meddelte, at han fremover vil repræsentere Nytgribskov.

- Jeg er desværre ikke enig i antallet af stemmer. Når man kigger på bilagene til sagen kan man se, at der, hvor det lykkes med disse forslag, er man nede i et væsentligt lavere antal stillere, så derfor synes jeg ligeså godt, man kan gå væsentligt længere ned, hvis man gerne vil høre borgerne. Jeg mener, man skal ned omkring 200 stemmer for at det er realistisk, at nogen får et forslag igennem. Så det stiller jeg som ændringsforslag, sagde hun.

Herefter kom Pia Foght (S) på banen.

- Vi er helt indstillet på de 400 stemmer. Så må vi se, hvordan det løfter sig. Vi er en kommune, der skal spare mange steder, så man skal tænke over, hvad man bruger administrationen til. Det er klart, man skal høres som borger, men det kan lade sig gøre på mange måder, sagde hun.

Ikke uanede mængder Betina Sølver (løsgænger) støttede omvendt op om Trine Egetveds forslag.

- Det er ikke sådan, at fordi man kun skal have 200 stillere, at så får man uanede mængder af forslag. I Ringsted har man for eksempel valgt at sige 200 stillere, og her har man haft tre forslag, sagde Betina Sølver.

Ikke alt for nemt Ingen kender det rigtige niveau, lød det herefter fra Kim Valentin (V).

- Det er et spørgsmål om at ramme et niveau, og ingen ved, hvad det er endnu. Jeg synes også, at man er nødt til at sige, at det ikke skal være alt for nemt. Hvis det kræver alt for få stillere, risikerer vi på nogle punkter at spilde vores tid.

- Så én procent af befolkningen i kommunen - 400 - er et godt demokratisk tal at starte ud med, sagde han.

Flere byrådsmedlemmer argumenterede for, at man i forvejen er i tæt kontakt med borgerne blandt andet gennem møder i lokalsamfundene og mails. - Borgerne er i tæt kontakt med os, og vi får mange henvendelser og kommer ud blandt mange - og hvis man er tilstrækkeligt interesseret, kan man jo altid melde sig ind i et politisk parti og få indflydelse den vej. Der er plads til nye medlemmer, opfordrede Birgit Roswall (V).

Og med hilsen til Trine Egetved slog Morten Ulrik Jørgensen (Nytgribskov) fast, at der nok ikke sidder et eneste byrådsmedlem, der ikke ønsker at lytte til borgerne.

De borgerdrevne forslag skal ses som én af de muligheder, der er, for at give sin mening til kende, konkluderede borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov).

Betina Sølver og Trine Egetved stemte for ændringsforslaget fra Egetved om at sætte grænsen ned til 200 underskrifter. De øvrige stemte i mod.

Og alle 23 stemte efterfølgende for de 400 underskrifter.