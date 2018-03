FC Gribskov går i opløsning efter tre år. Fremover kommer det igen til at hedde Græsted IF og Gilleleje Fodbold Klub. Klubben har trukket sig fra Serie 2. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

FC Gribskov går i opløsning

Gribskov - 24. marts 2018

Fusionsklubben FC Gribskov går i opløsning. Klubben, der består af Græsted IF og Gilleleje Fodbold Klub, har som konsekvens deraf trukket sig fra fodboldens Serie 2, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frem til sommer kommer der til at være to klubber med navnet FC Gribskov. Græsted-delen skal spille i Serie 6, mens Gilleleje-delen af foretagendet skal dyste i Serie 5.

Og fra 1. juli er det også endegyldigt helt slut med navnet FC Gribskov, og det vil igen hedde henholdsvis Græsted IF og Gilleleje Fodbold Klub på seniorsiden.

Det er Gilleleje Fodbold Klub, der ikke længere ønsker at være en del af samarbejdet. Man har taget hensyn til klubbens fremtid, forklarer formand Stefan Mogensen.

- Vi kunne ikke få træningskulturen til at hænge sammen, og vi kunne ikke integrere de unge, der var. I Gilleleje Fodbold Klub går vi meget op i de unge, og træningskulturen er utrolig vigtig, så for Gilleleje Boldklub var det det rette at gøre. Der har været mange af de ældre, der ikke mødte op til træning, men når de unge drenge her træner, kommer der 30-35 stykker hver gang, siger han.

Hos Græsted IF er formand Tom Christensen ærgerlig over, at den fremover står på Serie 6, men han nærer ikke bitterhed overfor Stefan Mogensen og Gilleleje.

- Jeg er ærgerlig over det, for jeg har været stor fortaler for sammenlægningen, men jeg er ikke bitter på Gilleleje. Det er ikke deres skyld, at folk ikke vil komme træning, så det er helt ok, at de har valgt at opsige samarbejdet, siger Tom Christensen.

Fælles ansvar Begge formænd peger på, at det har været en fælles opgave at få det til at fungere, og at det ikke er lykkedes. Derfor sker opløsningen også i fred og fordragelighed.

- Gilleleje har også sin del af ansvaret. Når man ikke har erfaring med sammenlægninger, så sker der bare nogle ting, og så ville vi hellere starte forfra, siger Stefan Mogensen, der suppleres af sin kollega fra Græsted.

- På sigt tror jeg, det var smuldret alligevel. Nogen af lederne på holdet er stoppet, og der har ikke været sammenhold. Vi har måske ikke formået at samle holdet som én enhed, men det er svært at komme med en specifik årsag. Interesseren er faldet, siger Tom Christensen.

Skal se fremad

Fælles for de to klubber er, at der nu skal lægges en plan for fremtiden, og for Tom Christensen indebærer den et større fokus på talentarbejdet.

- Flere af vores spillere er gået til Vejby, så vi skal finde ud af, hvad der skal ske. Vi må sadle om og satse på ungdommen. Vores resterende ti spillere kommer til at spille Serie 6 sammen med en masse af vores unge drenge, og frem til sommer udgør det vores hold, og så må vi lægge en strategi for, hvordan vi kommer videre. Men det er også en mulighed for at starte forfra, siger han.

Stefan Mogensen har samme plan for de unge, og han kan glæde sig over, at cheftræneren for den nu hedengangne fusionsklub, legenden Tom Køhlert, kommer til at stå i spidsen for Gilleleje Fodbold Klubs førstehold.

- Det er vi selvfølgelig meget glade for. Tom er en ufattelig dygtig træner, blandt andet når det kommer til ungdomsarbejdet, siger Stefan Mogensen.

FC Gribskov nåede at eksistere i cirka tre år.