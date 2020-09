Eventyrlige borde udstilles i kulturhavnen

Bordets glæder handler ikke kun om gastronomi. Selve bordet kan også være et pragtfuldt møbel.

Det kan man forvisse sig om fra torsdag 24. september i Kulturhavn Gilleleje, hvor møbelsnedker og arkitekt Finn Karentius Hansen udstiller et par af sine unikke borde.

Som eksotiske blomster

Det tager et til halvandet år at lave et bord, og bordene er udført i forgyldt messing og træsorter som afrikansk paduk-træ, elmerod, lærkerod, birk, samt lakeret krydsfiner. De runde borde folder sig ud som eksotiske blomster, hvis kronblade er båret af en konstruktion, delvis af forgyldt messing. På det ene bord er denne synlig gennem en glasplade i midten.