Eventyrbane har lange udsigter

Gribskov - 03. maj 2018 kl. 04:34 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En eventyrbane med et Kongernes Nordsjælland i miniformat har lange udsigter. Udvalget for kultur, erhverv- og oplevelsesøkonomi har således netop afvist foreningens ansøgning om et lokale til projektet, da der i øjeblikket ikke er ledige kommunale lokaler på 500 kvadratmeter til rådighed, som initiativtagerne ønsker, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er ikke egnede lokaler. Der kommer mange gode idéer, men vi har begrænsede midler. Jeg kan godt se perspektivet i det, men vi kan ikke være fødselshjælpere til alle projekter. Vi er nødt til at prioritere kulturkronerne, siger udvalgets formand Morten Ulrik Jørgensen (NG).

Prospektet for Eventyrbanen er en miniaturemodel af Kongernes Nordsjælland i målestoksforholdet 1:87 med slotte, havne, skove, strande med videre, ligesom det er hensigten, at der også skal være busser, tog og biler i miniformat fra i alt fem kommuner i Nordsjælland: Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs.

Lokalemangel

Idémændene til Eventyrbanen mener, at modelbanen har potentiale til at blive den tiendestørste turistattraktion i Kongernes Nordsjælland.

- Vi har tænkt, at det skal være i Helsinge for at skabe mere turisme, siger formand for Eventyrbanen Bjarne Mørz.

Han har til trods for udvalgets tommelfinger nedad med hensyn til at anvise lokaler ikke tænkt sig at give op.

- Vi kæmper kraftigt for, at det skal op at stå, men vi kan ikke bare købe en bygning. Jeg vil helst ikke udtale mig negativt, for så kan vi risikere, at det hele falder sammen. Kommunen tilbød tidligere, at vi kunne være i Helsinge Hallerne, siger han.

Det er dog ikke tilfældet, mener Morten Ulrik Jørgensen.

- Helsinge Hallerne er en selvejende institution, så vi kan ikke gå ind og råde over deres lokaler, siger han.

