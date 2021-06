Græsted Eventplads set fra oven. Billedet er taget ved veterantræffet i 2014 - klokken 05:00 om morgenen, inden der kom publikum på pladsen og biler på parkeringsområdet ud mod Søborg Sø (øverst).

Eventplads får nyt navn: - Det har givet lidt murren i krogene

Gribskov - 02. juni 2021

Der er nu sat en ny retning for Græsted Eventplads, der skifter navn til Nordland - Naturens Eventplads. Det besluttede byrådet tirsdag aften. Siden maj sidste år har driften af pladsen været på kommunale hænder med et ønske om at udvikle den til en eventplads for hele Nordsjælland. Og nu har byrådet vedtaget en ny strategi for pladsen, der altså i samme ombæring skifter navn.

- Vi er nu nået til en milepæl, efter vi besluttede at sætte os i spidsen for en udvikling af pladsen. Det har givet lidt usikkerhed om, hvad der skulle ske, men der vil fortsat være veterantræf på pladsen. Jeg vil gerne sige, at der ikke er nogen af de aktiviteter, der er der i dag, som ikke skal blive ved med at være der. Men i det strategiarbejde, der er lavet, er der blevet udarbejdet en ramme for fremtidig udvikling. - Og vi har valgt at kalde pladsen for Nordland - Naturens Eventplads, og det har allerede givet lidt murren i krogene - hvorfor ikke bare kalde den eventplads? Men ambitionerne er, at vi gerne vil være en eventplads som rækker meget længere end Gribskov Kommune. Vi mener, at den her plads har nogle potentialer, lød det fra Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger), der er formand for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomiudvalget, da han fremlagde sagen i byrådssalen tirsdag.

- Der er masser af andre eventpladser, men den her plads får netop et særkende med naturen i fokus. Her er der en plads i markedet. Det er naturligt at tage det afsæt, når man kigger på geografien med Søborg Sø, som snart bliver genskabt, sagde Morten Ulrik Jørgensen.

Han fortalte også, at der er nedsat en udviklingsgruppe, hvor blandt andre Græsted Veterantræf og veterantogsforeningen er med.

- De skal nu fylde indhold i projektet sammen med andre aktører. Nu skal der kød på det skelet, vi har skabt.

Målet er også at tiltrække gæster til events på andre tidspunkter end højsæsonen, lyder det fra udvalgsformanden.

Tæt samarbejde Herefter tog Jørgen Simonsen (V) ordet og pegede på, at målet er, at eventpladsen skal være en selvejende institution, men også at der forventes tæt samarbejde med lokale aktører.

- I den strategi, der skal vedtages, er det et vigtigt fokus, at der er et mål om, at pladsen skal være en solid selvejende institution med tæt og stærkt samspil med lokale foreninger og andre. Det vil give en sikkerhed for fremtiden, sagde Jørgen Simonsen.

Han pointerede også, at eventpladsen skal være for alle.

- Eventpladsen kan lægge jord til alle arrangementer, der ønsker at forene natur og fællesskab, men også små begivenheder, der på sigt kan vokse sig store, sagde han.

Også Pia Foght (S) pegede på det vigtige i, at pladsen skal være til gavn for Græsted.

- Vi har arbejdet med byen i mange år - hvad kan gøre Græsted levedygtig, og her står vi i en situation, hvor vi kan være med til at give det nødvendige grundlag. Netop i Græsted er der rigtig mange frivillige kræfter, og det vil det også kræve. Og hvis vi skal tiltrække turister og bosætning, er det vigtigt, at vi har Græsted by og veterantræffet med ind over, for det er et af de største arrangementer i vores område, sagde Pia Foght.

Hvem bestiller man hos

Birgit Roswall (V) meldte sig på banen med et spørgsmål.

- Hvis jeg gerne vil lave et arrangement derude, hos hvem og hvor bestiller man så? spurgte hun.

Hun påpegede også, at man skylder de mennesker, som gennem årene har arbejdet for eventpladsen og Fredbogård, stor respekt.

I første omgang må man tage fat i Jørgen Simonensen eller Morten Ulrik Jørgensen selv lød svaret fra sidstnævnte på Birgit Roswalls spørgsmål.

- Nu er der i første omgang sat en retning med naturen som pejlemærke, og så vil er være veterantræf til september og små events henover sommeren. Men nu skal der først laves en organisation, sagde han.