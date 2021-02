Se billedserie I stedet for at sidde inde i den mørke corona-tid mødes en gruppe kvinde til zumba. Selvfølgelig med behørig afstand. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Et lys i corona-mørket: 'Det er ikke mere end en uge siden, jeg græd, da vi var færdige' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et lys i corona-mørket: 'Det er ikke mere end en uge siden, jeg græd, da vi var færdige'

Gribskov - 27. februar 2021 kl. 08:05 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Det giver et kick, vi synger, vi griner, og vi pjatter. Den time gør, at man ikke ryger ned i det hul.

For mange har corona-tiden - udover et par ekstra kilo på sidebenene - også resulteret i mere tid foran fjernsynet og mindre tid med træningsskoene på. Men i Gilleleje har en lille gruppe kvinder holdt fast. Da landets træningscentre lukkede ned, lagde instruktør Laila Bruun hovedet i blød og ledte en anden løsning, der kunne leve op til retningslinjerne, men samtidig også give de trængende motion.

Løsningen blev udendørs zumba. I alt vind og vejr. Hun startede med nogle få hold. Men det har været en så stor succes, at hun i dag har ni hold om ugen.

For Laila Bruun har det betydet alt, at hun har haft det at stå op til.

- Det har holdt modet oppe hos mig. Da vi lukkede ned, tænkte jeg, hvad man kunne godt. Jeg kunne godt sætte mig i sofaen og lade tiden flyde ud. Men jeg skal ud. Også på grund af min psyke. Heldigvis hoppede rigtig mange på, siger hun.

Og hoppede på, gjorde de.

Begejstrede kvinder Kort efter, at Ugeposten første gang talte i telefon med Laila Bruun, lagde hun en besked ud i zumba-dansernes interne Facebook-gruppe om, at undertegnede gerne ville tale med en enkelt eller to om, hvad det har betydet at have zumba-holdet i denne corona-tid.

Og der gik ikke mange minutter, før min telefon bimlede og bamlede med begejstrede beskeder og opkald fra kvinder, der ville fortælle om deres fantastiske instruktør og det unikke sammenhold, der er blevet skabt i en svær tid.

- Laila er et kæmpe lys i mørket. Hendes utrættelige energi til at ville noget godt for os er fantastisk. Det fysiske velvære og det mentale er så godt, som det er muligt i denne svære tid, og der er ikke røget corona-kilo på, skrev 'Jane fra vinter-zumba' i en besked.

Og netop det mentale velvære er noget af det vigtigste ved de ugentlige møder på Fabersvej i Gilleleje. Det fortæller Annette Jensen, der nu træner zumba fire gange om ugen.

Alle bliver accepteret - Jeg er så uheldig at være førtidspensionist efter en arbejdsulykke, og jeg tør ikke tænke på, hvor jeg havde været, hvis jeg ikke havde haft Laila. Det er ikke mere end en uge siden, at jeg græd, da vi var færdige. Jeg kan mærke, hvordan det rykker mig og gør mig stærkere i hele kroppen. Vi synger og griner, og alle bliver accepteret for den, de er, siger hun.

- Jeg styrer selv, hvor meget jeg kan, og jeg bliver accepteret for det, jeg kan bidrage med. Sådan et fællesskab har jeg aldrig oplevet før. Jeg får noget socialt, og jeg bliver stærkere, fortsætter hun.

Christina van Ginkel er enig. Hun har sommerhus i Gilleleje, men tager ofte turen fra helårshuset i Karslunde kun for at være med til den ene times zumba-undervisning.

- Vi tager altid hensyn til forsamlingsrestriktionerne. Men netop fordi vi er sammen i så små grupper, er vi også kommet meget tættere på hinanden. Corona-tiden har skabt nogle relationer, der nok ikke ville have været der ellers. Når landet åbner igen, har vi allerede aftalt, at vi skal mødes og hygge med god mad og musik, siger hun.

Vækker opsigt i byen For Laila Bruun har de mange timer med dans og grin også betydet alverden.

- For mig handler det om at få lyset, danse og være glad sammen med andre. Det giver noget helt andet. Vi er sociale på afstand. Vi lærer nye danse. Det er sjovt. Både for mig, men også så vi sammen kan komme gennem det her på en positiv måde.

De dansende kvinder har også allerede vakt opsigt i Gilleleje.

- Folk stopper op og synger og griner med, når de ser os. Det smitter, at de kan se, hvor sjovt vi har det. Det er ret sjovt at opleve, siger hun.

Annette Jensen fortæller også, at zumba-kvinderne har drillet Laila Bruun med, at de vil indstille hende til en medalje for hendes indsats.

- Om der er regn eller sne, så skal man bare af sted. Laila er et livsstykke uden lige. Vi har drillet hende med, at hun skal til dronningen og have medalje, slutter hun.

relaterede artikler

Kviktest på skolerne: Så få lærere bliver testet 24. februar 2021 kl. 20:48

Regeringen ønsker testkapacitet til fuld genåbning 22. februar 2021 kl. 13:16

Kommuner skal teste to gange om ugen i genåbning 22. februar 2021 kl. 12:48