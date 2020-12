Se billedserie - Jeg har noget med grise. De er kloge, begavede og i den grad sociale, så det er spændende at observere dem, siger Ulla Juncher fra Nordsjællands Vildt. Foto: Allan Nørregaard

Et lille paradis for vildsvin

Ulla Juncher fra Nordsjællands Vildt i Vejby vil have danskerne til at spise mere vildt, så hun har investeret i vildsvin og rådyr

Gribskov - 21. december 2020

Det var fascinerende at se de første vildsvineunger komme til verden bag indhegningen på marken i Unnerup syd for Rågeleje. Soen klarede alting selv, og det samme gjorde de ni unger, der selv kæmpede sig frem til yveret for at patte.

- Det er et råt dyr, og det var en utrolig smuk og naturstærk oplevelse, fortæller indehaver af Nordsjælland Vildt, Ulla Juncher om den dag i foråret, hvor resultatet af satsningen på vildsvin for alvor tog sin begyndelse.

Sidste år havde hun købt ornen Jonathan og seks søer. To søer blev slagtet til påske og en tredje lige efter der var kommet pattegrise til, for den var lidt for aggressiv overfor ungerne, men der i marts var vildsvineflokken vokset med 30 pattegrise.

FAKTA Unnerupvej 10, 3200 Helsinge, Kolsbæk

Vildsvinekød og pølser fra gårdbutik

Indehaver Ulla Juncker

Vildsvin kan veje op til 200 kilo

Vildsvin er flokdyr og meget sociale. Flokken ledes af en so.

Ornen har kraftige hjørnetænder

Indtil starten af 1800-tallet levede vildsvinet vildt i Danmark. - De fire søer fik syv-ni pattegrise hver, og det var mange. I naturen kommer der måske tre-fire unger, men det hænger sammen med, hvor godt de har det, og her har de det godt, men det var rigtig mange små grise, så jeg har været nødt til at slagte nogle af dem, for ellers må jeg udvide hegnet, og det er en meget beskostelig affære, siger hun.

Nyfødt gris flyttede ind Ulla Juncher er så glad for sine grise, at da en af de nyfødte pattegrise skrantede lidt, så kom den indenfor og blev flasket op. Den sov i en balje på badeværelset om natten, men løb ellers rundt mellem benene på familien i coronatidens lukkeuger i foråret og endte med at blive meget tam. Familiens tre børn lærte den at give pote som en hund - men da den blev større, blev den familiesammenført med resten af vildsvinene.

- Den blev for stor, og vores græsplæne blev pløjet op. Det var et stort arbejde, så det gør jeg nok ikke igen, siger Ulla Juncher om Benjamin.

Jorden i vildsvinestien er moslet fri for græs og planter, og hele området er indhegnet af et dobbelthegn, der skal være mindst halvanden meter højt. Foto: Allan Nørregaard

Vildsvinene går på den 3000 kvadratmeter store mark ikke langt fra stuehuset, hvor der er skygge fra områdets træer, hvileplads i grisesheltere og et vandhul til afkøling. Jorden er moslet fri for græs og planter, og hele området er indhegnet af et dobbelthegn, der skal være mindst halvanden meter højt.

Med de første kuld smågrise var Ulla Juncher den 1. april 2020 klar til at stifte sin virksomhed Nordsjællands Vildt og sælge kødet fra sin lille gårdbutik på Unnerupvej 10.

- Det kan godt være, at vi alle skal spise lidt mindre kød, men så lad det være noget godt kød, og vildsvin er utrolig velsmagende, siger Ulla Juncher. Foto: Allan Nørregaard

- Jeg har boet i Sverige, og der spiser man meget vildt. Det er ikke så eksklusivt som i Danmark, men jeg synes, det er enormt inspirerende at spise af naturen, og det vil jeg gerne tilbyde danskerne, siger hun.

- Jeg har noget med grise. De er kloge, begavede og i den grad sociale, så det er spændende at observere dem. De er også søde, og man kan se i øjnene på dem, at der foregår noget inde i hovedet på dem, siger Ulla Juncher, der trods sin fascination og kærlighed til grise ikke har nogen problemer med, at de glade vild-svin på marken kan ende på tallerknen.

- Det kan godt være, at vi alle skal spise lidt mindre kød, men så lad det være noget godt kød, og vildsvin er utrolig velsmagende, siger hun.

Er de farlige? Men er vildsvinene slet ikke farlige at omgås?

Ornen Jonathan er den, der bestemmer i vildsvineflokken. De karakteristiske hugtænder er ikke vokset frem endnu, for det tager tre-fire år, men man kan ane, at de er på vej. Foto: Allan Nørregaard

- De har noget vildt over sig, og når de får unger, så kan de godt blive farlige. Derfor er man nødt til at bruge lidt tid på at gøre dem tamme og vinde deres tillid, når man starter med vildsvin, fortæller Ulla Juncher.

- Så nej, jeg er ikke bange, men jeg er også forsigtig og aflæser deres kropssprog. Hvis halen står lige op i vejret, så er det tegn på, at det er en god idé at bakke lidt, men da jeg er den, der kommer med maden, så går de ikke efter mig, siger hun.

Vokser langsomt Vildsvin er i Danmark kategoriseret som vildt, selv om de passes som frilandsgrise bag et hegn, men det er en fordel at producere vildsvinekød på den måde, forklarer Ulla Juncher, for kød fra vilde vildsvin nedlagt ved jagt kan have stor forskel i kvaliteten.

Hvis vildsvinet er blevet stresset af jagten, så kan det sætte sig i smagen. Hos Ulla Juncher bliver vildsvinene tjekket af en dyrlæge, inden de bliver skudt på marken. Hos slagteren bliver kødet desuden tjekket for parasitten trikin, der smitter via harer, inden kødet pakkes til forbrugerne.

- Jeg kan godt lide den autencitet, der er i lokalt produceret vildt. Det er et robust dyr, og de bliver stort set aldrig syge. Jeg kan også godt lide den filosofi, at vi sætter tempoet lidt ned. Et tamgris kan vokse til en størrelse på 100 kilo i løbet af et halvt år. På samme tid vil en vildsvinegris veje 35 kilo. Det går laaangsomt. Vildsvin vokser jo laaangsomt, siger Ulla Juncher og sætter sin hurtige og livlige talestrøm markant ned i tempo, da hun kommer til ordet langsomt.

- Her vil jeg lave et lille paradis for griseliv, hvor vi producerer vildt med dyrevelfærd, som vi kan være bekendt.

Lufttørrede skinker Det ser ud til at være lykkedes. Under interviewet kommer en familie og køber pølser og kød med hjem til grillen. Det er den forretning, som Ulla Juncher nu ligesom vildsvineungerne i indhegningen, skal have til at vokse sig større. I gårdbutikkens lille køleskab hænger to velvoksne skinker pakket ind i hvide stofstrimler. Det er et forsøg på at lave lufttørrede skinker, der er under udvikling.

Ulla Juncher er i gang med at lave lufttørrede skinker, I første omgang til eget brug men med supervision fra Slagter Schmelling i Gilleleje håber hun på, at lufttørrede skinker med tiden også bliver et af produkterne hos Nordsjællands Vildt. Foto: Allan Nørregaard

- Vildsvin er et magert dyr, så lufttørrede skinker er et supersundt produkt. Nu skal slagteren kvalitetstjekke dem, og så bliver det spændende at se, om der kunne være interesse for at aftage dem fra lokale cafeer eller restauranter, siger Ulla Juncher.

Stadig i opstartsfasen Udfordringen lige nu som helt ny iværksætter er, at alting er småt. Gårdbutikken er lille, og hvis projektet med skinkerne skal blive til mere, så skal det sættes i system, og det kræver et særligt kølerum, der ikke findes på gården. En anden drøm om at udvide vildsvinemarken med endnu en mark til dådyr går i opfyldelse til februar, hvor der flytter en han og tre hunner til Nordsjælland og fra i år samarbejder Ulla Juncher her i december med sin nabo Ulf Jessen, der sælger fæld-selv-juletræer fra juletræsplantagen ved Borsholmgård, mens Ulla Juncher sælger spegepølser, flæskestege, frikadellefars og bacon lavet af vildsvin.

- Det er en meget lille forretning lige nu, men jeg vil gerne være større, så derfor er jeg også på udkig efter flere samarbejdspartnere.

- Indtægterne går lige op med investeringerne, men det, at der er indtægter, er positivt. Jeg tror, at virksomheden ligger et godt sted, hvor jeg kan få fat i turister, som har lidt ekstra mønt, som de gerne vil bruge på lækker mad og håber, at flere bliver nysgerrige efter at prøve en anden type kød, der også er produceret lokalt, siger Ulla Juncher.

Vildsvinekødet sælges fra gårdbutikken og i juletiden i forbindelse med juletræssalget på nabogården Borsholmgård. Foto: Allan Nørregaard

Fedtfattig flæskesteg Nordsjællands Vildt er en lokal gårdbutik, der ligger på Unnerupvej 10 i Vejby syd for Rågeleje. Her i december har Ulla Juncher samarbejdet med sin nabo Ulf Jessen fra nabogården Borsholmgård på Unnerupvej 9. Borsholmgård har fæld-selv juletræer i sin juletræsplantage, mens Ulla Juncher sælger spegepølser, flæskestege, frikadellefars og bacon lavet af vildsvin fra en bod på Borsholmgård, så det er muligt at få vildtsvinekød med hjem til julebordet. - Du kan behandle vildtsvinekød på samme måde, som det grisekød, du kender, men du får en anden type flæskesteg fra vildsvin. De går ude hele året og danner en fedtkappe under flæskesværen, så jeg sælger kamstege, som du steger, og hvor du så skærer fedtkappen fra, inden du spiser kødet, som til gengæld er meget fedtfattigt og har en helt fantastisk smag, siger Ula Juncher. Der er åbent på Borsholmgård den 21. - 23. december klokken 10-16 og juleaftensdag klokken 10-12.

Se mere på www.borsholmgaard.com.