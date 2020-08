Et halvt år efter fejl: Venstre kan kigge langt efter ny spidskandidat

Det er uvist, hvornår det bliver muligt at holde et nyt opstillingsmøde, hvor der skal vælges en spidskandidat for Venstre i Gribskov. Dermed står partiet stadig uden borgmesterkandidat her næsten et halvt år efter, at der blev holdt generalforsamling i partiet i slutningen af februar, hvor Bent Hansen blev valgt som partiets næste spidskandidat. Men det blev en kortvarig fornøjelse, for i maj måned blev det meldt ud, at afstemningen måtte gå om. Det skyldtes en fejl i stemmeantallet, da enkelte medlemmer havde stemt, uden at være berettiget til det. Men nu stod Danmark midt i en coronakrise med forsamlingsforbud. Og forventningen om, at kunne holde afstemningen i det tidlige efterår, er ikke længere stor.

