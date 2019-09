Birgit Roswall: Ingen klapper i hænderne over udsigt til store besparelser.

Ét bad om ugen er igen i spil

Gribskov - 14. september 2019 kl. 04:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Camilla Nissen

I foråret blev et forslag om at skære antallet af ugentlige bade til plejekrævende borgere ned fra fem til ét forkastet af politikerne. Men nu er forslaget igen at finde i sparekataloget for udvalget for Ældre, Social og Sundhed i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år, hvor Gribskov Kommune står til at skulle spare op til 100 millioner kroner om året. Også hyppigheden af tøjvask og rengøring foreslås reduceret fra hver anden uge - til hver tredje eller måske endda hver fjerde uge. Derudover kan borgerne blandt andet risikere at skulle betale mere for levering af mad, og der er lagt op til en reduktion af midlertidige plejehjemspladser. I første omgang har udvalget for Ældre, Social og Sundhed sendt en række spareforslag videre til Økonomiudvalget, hvorefter de sendes i høring. Intet er altså besluttet endnu, understreger formand for udvalget, Birgit Roswall (V) - men peger på, at udvalget har sorteret nogle forslag fra.

- Der er nogle af de forslag, der var lagt frem, som vi er enige om at pille ud. Det drejer sig om lukning af et eller to seniorcentre, frivilligcentre og Holbohave. Noget af det giver ikke mening at sende i høring, for eksempel ønsker vi ikke at skabe usikkerhed om Holbohave igen, siger Birgit Roswall med henvisning til, at det tidligere har været på tale at lukke dagtilbuddet for demente, Holbohave, som dog blev reddet på målstregen.

- Og hvad angår seniorcentrene håber vi, at man i disse sociale fællesskaber har nogle kontakter, venner og bekendte, som er gavnligt for den sociale sundhed, som er lige så vigtigt for at man kan bevare sit helbred. Så det vil være nogle dumme penge at spare, siger hun.

Ingen nemme besparelser

- Men alt andet er i spil. Der skal findes rigtig mange penge, og vi anerkender, at økonomien er presset, så hver en 25-øre skal vendes. De største udgifter er serviceudgifterne til borgerne. Det er der, de fleste penge bruges, så derfor er vi nødt til at sige, at serviceforringelser kan komme i spil. Men min intention er at prøve at friholde de allersvageste borgere, siger Birgit Roswall.

Hun vil også gerne se på, om det er muligt at finde penge andre steder - men erkender, at de nemme besparelser allerede er fundet i tidligere sparerunder.

- For eksempel vil jeg gerne se på, om tingene behøver igennem et bestemt system. I Hjørring Kommune har man for eksempel indført, at man visiterer sig selv, hvis man har behov for at få leveret mad. Vi giver i forvejen ikke ret meget i tilskud til mad. Og visiterer man sig selv, sparer vi myndighedsbehandlingen.

- Vi kan også se på teknologi. Er der noget, vi kan få indført der. Kan man for eksempel gå på nettet og få kontakt til en person i stedet for et tryghedsbesøg. Der er langt mellem borgerne, så kan vi spare noget transporttid, som der alligevel ikke er nogen, der får noget ud af, siger Birgit Roswall.

- Men ingen klapper i hænderne over det her. Alle sidder med en trist fornemmelse af, at det er nødvendigt, og vi ikke kan bevare tingene, som de er i dag, siger hun og forventer, at foreninger, borgere og andre vil være kritiske i deres høringssvar. Men hun håber også, at de vil komme med idéer til at gøre tingene på en anden måde, som måske kan spare nogle udgifter - og hører også gerne fra borgere, som ikke er direkte høringsberettiget.