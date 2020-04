Over 31 år på posten som områderedaktør blev det til for Karl Erik Frederiksen. Fredag var det sidste dag på redaktionen. Foto: Camilla Nissen.

Et anderledes farvel til redaktøren

Gribskov - 19. april 2020 kl. 10:51 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man som Karl Erik Frederiksen går på pension efter 31 og et halvt år som lokalredaktør på Frederiksborg Amts Avis i Gribskov, ville det under normalt omstændigheder have været oplagt at holde en reception. Men i disse corona-tider, hvor vi ikke må forsamles mere end ti, var det i sagens natur umuligt at afholde en sådan. Derfor blev Karl Erik Frederiksens sidste dag på redaktionen i fredags i stedet markeret med morgenbrød i selskab med en lille håndfuld kolleger og chefredaktør Palle Høj, der holdt en tale til den afgående redaktør.

- Der har altid været fart over dig, og du har bakket op om nye initiativer og også sociale arrangementer. At man giver noget af sig selv, er også en stor del af jobbet.

- Vi har været uenige af og til, men også enige. Og det er dét, jeg husker bedst - især på en dag som i dag, sagde Palle Høj, som også fik nævnt, at det næppe bliver en inaktiv pensionisttilværelse, der venter Karl Erik Frederiksen.

- Det er gået op for mig, at du har taget jagttegn. Nu har du brugt 31 år på de her jagtmarker, og nu skal du ud at finde nogle nye. Du er på ingen måde færdig med at være aktiv, sagde han.

Karl Erik Frederiksen sagde, at han vil savne avisen, men at han også mener, han har valgt det rette tidspunkt at gå på pension på - og at han glæder sig til sit nye liv.

I løbet af dagen var der flere, der stak hovedet ind på redaktionen for at ønske Karl Erik Frederiksen held og lykke med den nye tilværelse. Blandt andre de tidligere borgmestre Jannich Petersen (V) og Jan Ferdinandsen (K), regionsrådsmedlem Per Roswall (V) samt flere tidligere og nuværende kolleger.