Laura Madsen er her i gang med arbejdet som glaspuster i sti værksted, som hun nu forlader i et år til fordel for Maldiverne. Privatfoto.

Et år på Maldiverne: Skal omdanne brugte beholdere til drikkeglas

- Det er et drømmejob for mig.

En glad Laura Madsen, glaspuster og indehaver af LaMa Glas i Holløselund, har fået et tilbud, hun ikke kan afslå. Hun har fået mulighed for at rejse et år til Maldiverne for at være med til et projekt på luksusresortet Soneva Fushi.

Her går man op i bæredygtighed - så meget, at en gruppe glaspustere nu skal deltage i et projekt, der skal forvandle brugte glasbeholdere til drikkeglas, der kan bruges på restauranten på resortet.