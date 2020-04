Direktør Birgitte Meisner Nielsen med Esrum Kloster i baggrunden. Der er god plads på engen til at folk kan besøge området - med afstand - men selve klosteret er lukket. Der er dog mulighed for at besøge butikken og caféen nu. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Esrum Kloster beder om støtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Esrum Kloster beder om støtte

Private og virksomheder opfordres til at understøtte 850 års kulturarv på Esrum Kloster.

Gribskov - 30. april 2020 kl. 17:26 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni ud af elleve ansatte er hjemsendt, og den store åbning 28. marts blev udskudt. Det kom ellers efter, at Esrum Kloster har holdt lukket et helt år for blive restaureret.

- Bidragene understøtter 850 års kulturarv. Alle her brænder for formidling, og vi er kede af det langt inde i hjertet, når vi ikke kan det, siger Esrum Klosters direktør Birgitte Meisner Nielsen, der derfor beder både private og virksomheder om hjælp.

- Vi har brug for en ekstra håndsrækning. Som kulturinstitution står vi på to ben. Vi er en erhvervsdrivende fond, så vi får dels et årligt driftstilskud, som der er knyttet nogle forpligtelser op på.

Lukket i et år - Så skal vi samtidig genere indtægter ved entre, butik og selskaber og arrangementer, siger Birgitte Meisner Nielsen og fortæller, at begge ben er udfordret.

- Dels har vi været lukket ned et år på klosteret, fordi Slots- og Kulturstyrelsen nænsomt har restaureret Esrum Kloster, så det igen står smukt og klar til at åbne. Vi skulle have åbnet med et stort fyrværkeri af en fest 28. marts, men så ville verden det anderledes.

- Samtidig faldt indtægter på entréen sidste år helt bort, og de mangler også fra i år.

- Vi holder fire store events udendørs, og det kommer vi ikke til i år. Måske kan vi samles på engen til efteråret, men jeg har mine tvivl, siger Birgitte Meisner Nielsen.

Derfor sætter hun pris på alle bidrag og donationer.

- Hånden på hjertet. Det er vildt vigtigt. Jeg siger tak for hvert et bidrag. De falder på et knastørt sted, siger direktøren, der er på arbejde sammen med to andre.

- Vi holder en basisdrift kørende, og vi har en ansøgning ude for at få kompensation for hjemsendte medarbejdere. Vi får slået græs og lavet hegn, og så er kommunikationsmedarbejderen på arbejde en dag om ugen, siger Birgitte Meisner Nielsen.

Åbent på engen Der er stadig åbent på arealet rundt om klosteret.

- Vi har også åbent i butikken med alle de foranstaltninger, der skal til efter myndighedernes angivelser. Caféen har også åbent, og de serverer kaffe og kage ud af vinduet, så der er liv heroppe, siger direktøren, der gerne vil opfordre til, at man bruger stedet, selvom klosteret har lukket.

- Vi ønsker at fortælle omverden, at kom nu herop og brug arealerne. Der er god mulighed for at holde afstand, siger hun.

Sådan støtter man Der er flere muligheder for at støtte klosteret.

- Man kan støtte på flere måder. Man kan give en donation, og man kan købe en luksusentrebillet, som man kan have hængende på væggen, og som man kan bruge, når klosteret åbner igen, siger Birgitte Meisner Nielsen, der er parat med første udstilling.

- Vi stod jo klar med en virtuel reality-udstilling, så den kan man glæde sig til, siger hun, der lover, at lige så snart Esrum Kloster får lov til at åbne, så åbner de.

- Vi skal igennem det her »i form«, så når vi får mulighed for at åbne igen, så skal vi kunne åbne dørene og stå helt klar.

- Lige nu arbejder vi på scenarier for, at vi måske må mødes i lidt større forsamlinger henover sommeren. Her er så skønt om sommeren. Mon ikke danskerne har lyst til at komme lidt ud, når man får lov - stadig med afstand, siger Birgitte Meisner Nielsen, der har masser af tanker for, hvordan det kan lade sig gøre, men de er stadig på tegnebrættet.