Esben Just genopstår i Kulturhavn Gilleleje

Gribskov - 31. oktober 2020 kl. 10:37

Kulturhavn Gilleleje har inviteret sanger og entertainer Esben Just til at give koncert på Mezzaninen. Og det gør han lørdag 31. oktober kl. 20 med sit soloshow, 'The Second Coming', der er sprællevende musik fra New Orleans med et budskab fra hjertet - på mere end én måde.

Med Esben Just som (galgen)humoristisk turguide tager 'The Second Coming' publikum med på en rejse, der begyndte på en mere end sædvanligt mørk aften. Mindre end to måneder efter sin 50-års fødselsdag befandt Esben Lust sig på Rigshospitalet med hjertet sat kunstigt i stå og brystkassen skåret op på langs.

Efter en akut operation og koma var Esben Just i januar 2016 blevet genstartet, og siden har han - som menneske og som musiker - sat alle kræfter ind på at gøre disse erfaringer til en force fremfor udelukkende at kalde historien dét, den faktuelt var: Dødssyg.

Esben Just inviterer publikum på en åndelig, musikalsk og underholdende fodrejse, hvor han vil fortælle om at få hjertet og livsrytmen helt bogstaveligt genstartet.

