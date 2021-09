Selv om Gribskov Kommune er blevet mere erhvervsvenlig, er der stadig plads til forbedring, mener udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen: - Der er områder, hvor vi må undersøge, hvordan vi kan forbedre oplevelsen for virksomhederne. Vi er for eksempel ved at opføre telemaster, der skal øge mobildækningen i kommunen, hvilket vil hjælpe på de digitale rammer, siger Morten Ulrik Jørgensen. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervslivet: Gribskov tæt på bundplacering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervslivet: Gribskov tæt på bundplacering

Gribskov - 03. september 2021 kl. 09:28 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Igen i år er Gribskov Kommune havnet på en kedelig placering: I en måling af kommunernes erhvervsvenlighed lander Gribskov som nummer 87 ud af 93 kommuner.

Men ret skal være ret: Gribskov er gået seks pladser frem, for i fjor var kommunen bundprop med en placering som nummer 93 i undersøgelsen, som laves hvert år af Dansk Industri (DI).

Det er især den fysiske infrastruktur, den er gal med. Men også den digitale infrastruktur i form af bredbånd og mobildækning halter ifølge målingen helt tydeligt i Gribskov.

- Det er klart, at man som virksomhed er udfordret, hvis det er svært at få varer, services og medarbejdere fra A til B. Og kommunen skal simpelthen sætte ind for at få kommunens vejnet og kollektive transport til at spille bedre, siger formanden for DI Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen.

Bagud på internet

Han peger også på, at der er behov for bedre internet i Gribskov:

- Vi lever i en tid, hvor adgangen til hurtigt internet er et forretningskritisk konkurrenceparameter. Det er en lektie, Covid-19 har lært os. Derfor kan kommunen med fordel undersøge, hvordan man bedst muligt kan understøtte udrulningen af hurtigt internet. Det kan eksempelvis være ved at effektivisere sin sagsbehandling og indgå samarbejde med leverandørerne, vurderer DI-formanden.

Målingen viser også, at erhvervslivet gerne vil have en tættere kontakt til kommunens politikere og embedsfolk. Desuden er der behov for, at Gribskov forbedrer den kommunale sagsbehandling, fremgår det af målingen.

Et lyspunkt i Gribskov er brugen af private leverandører. Kommunen ligger nemlig i top, når det gælder udbud af kommunale opgaver på social- og sundhedsområdet. I det seneste år har kommunen styrket sine udbudsprocesser, og det bliver præmieret i målingen.

Vil lære af fejlene

På rådhuset vil borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) bruge målingen til at se på, hvor kommunen kan gøre det bedre:

- Vi skal bruge undersøgelsen til at se på, hvor der er lavthængende frugter. Hvor kan vi blive bedre? Vi skal selvfølgelig lære af vores fejl.

Han peger på, at sagsbehandlingen er blevet mere strømlinet i kommunen:

- Resultatet i målingen vil jo afhænge af, hvem du spørger. Spørger du den lille håndværksmester, vil han måske problematisere, at der er lang sagsbehandlingstid på en mindre tilbygning. Men det er jo en bevidst prioritering. Der er lavet et kæmpestort stykke arbejde i forvaltningen for at være erhvervsvenlige. Kommer du som virksomhed - for eksempel som investor eller udvikler - får du førsteprioritet. Tidligere kunne du risikere, at det kunne tage op til to år at lave en lokalplan. I dag kan det tage helt ned til tre måneder, hvis alt spiller. Der har vi gjort en stor forskel i forhold til tidligere, siger Anders Gerner Frost.

Mangler hænder

Han peger dog på, at den høje byggeaktivitet i landet skaber problemer for Gribskov:

- Vi mangler helt elementært hænder - kompetente sagsbehandlere og byggesagkyndige - i kommunen. Selv om vi har sat ressourcer af, kan vi ikke få medarbejderne. Det er jo et flaskehalsproblem, når det går godt i Danmark, siger borgmesteren.

Han hæfter sig også ved, at en del af infrastrukturen er uden for kommunens kontrol:

- Det er selvfølgelig grundlæggende positivt, at vi hæver os fra bundplaceringen. Men når det er sagt, ligger hele Nordsjælland ikke så godt, og det vi oftest ligger dårligt på, er infrastruktur. Det kan man godt blive en lille smule træt af, for det kan vi ikke selv gøre så meget ved. Nu kommer der heldigvis nogle forbedringer, blandt andet en motorvejsforlængelse, siger borgmesteren.

Anders Gerner Frost glæder sig dog over, at Gribskov Kommune allerede er ved at udbygge både den fysiske og digitale infrastruktur:

- Vi er jo heldigvis i fuld gang. I denne byrådsperiode laver vi de største anlægsinvesteringer nogensinde i blandt andet nye veje og cykelstier. Men vi er jo en kæmpemæssig kommune rent geografisk. På bredbåndsområdet går det også den rigtige vej. Vi er en af de kommuner, som har fået størst andel i bredbåndspuljerne de seneste gange, så flere og flere kommer med. Lad os håbe, at det kan ses i den næste undersøgelse, siger borgmester Anders Gerner Frost.

DF savner erhvervsfokus

DF-politikeren Brian Lyck Jørgensen undrer sig ikke over målingen.

Han sidder i det politiske fagudvalg 'Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi', hvor han savner et langt større fokus på erhvervslivet i kommunen:

- Hvorfor har vi ikke en tættere dialog med erhvervslivet? Det savner jeg og har nævnt flere gange. Tidligere havde vi mindst en gang om året et møde i byrådssalen med erhvervsforeningerne. Sådan et møde har jeg ikke set de sidste fire år. Det er så ærgerligt - især når nogle partier er gået til valg på borgerinddragelse. Det må jo også omfatte erhvervslivet. Vi er altså også et erhvervsudvalg. Men man kunne lige så godt have kaldt det et kultur- og oplevelsesudvalg. Der har ikke været meget erhverv i det udvalgsarbejde, siger Brian Lyck Jørgensen.

Kritikken rammer forbi

Formanden for udvalget, Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger), mener, at Brian Lyck Jørgensen tager fejl:

- Jeg synes, at Brian Lyck Jørgensen rammer noget forbi. Der har jo været talrige møder med erhvervsforeningerne, og vi har skabt det nye 'Forum for vækst og udvikling', hvor erhvervsfolk også deltager, og hvor vi blandt andet har drøftet, hvordan vi skaber et bedre erhvervsklima og får flere til at bosætte sig i kommunen. Men når det er sagt, vil jeg godt være ærlig og sige, at der er selvfølgelig ting, vi kan gøre bedre. Vores digitale infrastruktur skal for eksempel være meget bedre. Men jeg er glad og stolt over at være med i en periode, hvor den nye vej mellem Græsted og Gilleleje bliver til noget. Den vej har der været talt om i 40 år, og nu bliver den endelig til noget. Den kommer til at betyde rigtig meget for vores erhvervsdrivende, siger Morten Ulrik Jørgensen.