Erhvervsdrivende: - Vi har brug for en citymanager

Gribskov - 07. juli 2021 kl. 11:43 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvad kan gøre Helsinge til en levende handelsby - også i fremtiden? En citymanager er et af svarene, lyder det nu fra en række erhvervsdrivende i Helsinge.

- Vi kunne godt tænke os en form for citymanager, som kan koordinere og afholde netværksmøder. Som er et bindeled mellem os og politikerne, så vi får skabt en tættere dialog, siger Michael Hass, indehaver af Tøjeksperten i Helsinge.

I Holbæk har man eksempelvis gode erfaringer med en citymanager, lyder det fra John Byrian, direktør for Kvickly i Helsinge.

- I Holbæk Byforum, der dækker alt erhverv, har man både en sekretær og en citymanager, der styrer alt, hvad der sker i byen. Det er en, der koordinerer tingene. En der engagerer sig og skaber et flow, så hele byen får en sammenhæng, og som har en forståelse for, hvilke aktiviteter, der er interessante at sætte i værk. Det kan være aktiviteter, der sikrer en udvikling af byen generelt, og som tiltrækker oplandet, siger John Byrian, som mener, at man i Helsinge, der lige nu vokser med nye bydele, har kundegrundlaget til at gøre byen attraktiv.

- Der bor 10.000 mennesker i byen, og der er et kæmpe opland, især om sommeren. Så det er vigtigt med et aktivt handelsliv, siger John Byrian.

Som det er i dag, skal de erhvervsdrivende selv sætte aktiviteter i søen og skabe oplevelser i byrummet, såsom Open by night og Kulturaften. Og det er hårdt arbejde, når de samtidig har et fuldtidsjob i butikkerne.

Samtidig er der også udfordringer med grafitti og andet vedligehold, og også her kan citymanageren spille en rolle, mener Conny Nielsen, indehaver af Troldeæsken og formand for Gadekærforeningen.

- Når der er grafitti på væggene og den slags, kan det også være med til at skæmme byen, og det er ikke gavnligt i forhold til at tiltrække turister og gæster, siger hun.

Christian Schønbeck, der er indehaver af Thiele i Helsinge, peger på, at man i USA nu ser en tendens til, at handlen er koncentreret om mindre detailhandlere - og at man med en indsats for at gøre Helsinge attraktiv kan få det samme til at ske her.

- Det er muligt at vende afviklingen til udvikling, siger han.

Og Stinus Bell, filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn i Helsinge, understreger vigtigheden i et godt samarbejde med politikerne.

- Vi ønsker politiske makkerskaber. Det er nødvendigt. Vi kan ikke gøre det alene, siger han.

Vores byer er meget forskellige

Pernille Søndergaard (Nytgribskov), formand for udvikling, by og land, tager gerne mod idéer fra de erhvervsdrivende.

- Vi vil se på alle de forslag, vi får. Og i forhold til forslaget om citymanager, vil vi lytte til argumenterne for og i mod. Jeg kan ikke svare på, om det er det ideelle med en citymanager - man har det jo i nogle af de lidt større byer - og vi skal i så fald se på, hvad der skal ligge i den rolle. Vi har jo også erhvervsforeninger i flere andre byer i Gribskov, så spørgsmålet er, om det skal være en citymanager, der skal favne den diversitet, der er i kommunen. Vi har jo både klassiske sommerbyer som Tisvilde og Gilleleje, som er en helårsturistby, eksempelvis, siger Pernille Søndergaard.

Hun vil dog ikke afvise, at man skal se på, om Helsinge har brug for specifikke projekter, der ikke skal gælde for resten af kommunen.

- Vi må se på det. Vi ser gerne på alle idéer. Vores byer er meget forskellige, og som byråd vil vi gerne understøtte alle byer. I Gilleleje har man måske andre udfordringer, som man gerne vil have hjælp til, siger hun.

Hun peger på, at der i en årrække har været en god udvikling i Helsinge.

- Der er sket meget fra dengang Superbest og Irma lukkede - til nu, hvor vi har fået en ny Netto, en legeplads og en ny Rema1000. Og så er det vigtigt, at vores handelsdrivende aldrig holder op med at få idéer, siger hun og fremhæver også byudviklingen med nye boliger, som den vigtigste faktor for et attraktivt handelsliv.