Tinghusets fremtid har været uvis, men nu lyder det i budgetforliget, at der skal være erhvervs-og iværksætterhus. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Erhverv skal ind i Tinghuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhverv skal ind i Tinghuset

Gribskov - 08. oktober 2019 kl. 18:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke biblioteket, som kommer til at indtage Tinghuset i Helsinge. Det står klart i forbindelse med det budgetforlig, som blev indgået mellem samtlige byrådsmedlemmer i weekenden. Her står der i budgetaftalen, at der »I Tinghuset etableres et erhvervs-og iværksætterhus, som skal være en central del i Helsinge bymidtes udvikling. Administrationen skal komme med oplæg til, hvordan det kan realiseres inden for økonomisk neutral ramme.«

Det har ellers været på tale at flytte biblioteket, der i dag ligger i forbindelse med Nordstjerneskolen, ind i Tinghuset. Biblioteket holdt borgermøde om dette i april måned. Nogle var begejstrede for den idé, mens andre havde det helt omvendt. Bibliotekschef Vibeke Steen så det som en unik chance for at gøre biblioteket til et levende kulturhus, fordi det rykkede ned i byen. Men hun er ikke ked af den beliggenhed, biblioteket har og fortsat skal have, siger hun nu.

- Kort sagt er vi glade for at ligge der, hvor vi ligger. Tinghuset havde skabt nye og andre muligheder og synergier. Vi er bare glade for, at folk bruger biblioteket og er tilfredse med det, vi gør, lyder det fra Vibeke Steen om beslutningen.

Omvendt var skolebestyrelsen på Nordstjerneskolen samt Gribskov-Halsnæs Lærerkreds kritiske over for forslaget om at flytte biblioteket, da man blandt andet frygtede, det ville fjerne den synergi, skolen har med biblioteket.