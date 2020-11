Gribskov Kommune og borgmester Anders Gerner Frost er med i projektet 'Gribskov går sammen', der har til formål at få borgere i kommunen til at motionere mere.

Er det dig? Nu bliver der søgt gå-værter

Borgerne i Gribskov skal gå mere - sammen. Det projekt har DGI Nordsjælland blandt andre sat sig for at føre ud i livet. Men før det kan ske, har de brug for nogle af de såkaldte gå-værter.