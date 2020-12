Enormt byggeprojekt snart i mål

En kraftig lugt af vitaminer - eller lort, som nogen ville kalde det - står ind over byggepladsen, hvor en gigantisk kran er ved at løfte tonstunge betonelementer på plads til procestank 2.

- Jeg kan ikke helt forstå, hvad det er. For normalt lugter det altså overhovedet ikke, siger projektleder Søren Rasmussen på bredt jysk.

Han er en af ejerne i entreprenørfirmaet VAM fra Djursland. Firmaet er totalentreprenør på det store byggeprojekt bag ved Gilbjergskolen i Gilleleje: Bygningen af et nyt rensningsanlæg, som erstatter en hel perlerække af gamle rensningsanlæg langs nordkysten.

Gribvand Spildevand investerer mere end 70 millioner kroner i at opføre anlægget.

- Det er det største anlægsprojekt i vores historie. Men så får vi også et topmoderne og effektivt anlæg, så vi kommer til at passe godt på miljøet, siger en glad Jannich Petersen. Han er bestyrelsesformand for Gribvand Spildevand.