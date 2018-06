Foto: Allan Nørregaard

Enigt udvalg lader Bistro 3 fortsætte

Gribskov - 06. juni 2018 kl. 14:19 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget skal gå galt, hvis ikke Bistro No. 3 på Havnevej 3 i Gilleleje skal få lov til at fortsætte. Det er status, efter at et enigt udvalg for udvikling, by og land på sit seneste møde besluttede, at der skal arbejdes på en retslig lovliggørelse af restauranten. Det kommer til at ske ved en udarbejdelse af en ny lokalplan eller ved at reducere antallet af spisende gæster, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi må se på, hvilke muligheder der er. Det er en længere proces at lave en ny lokalplan, og den anden mulighed er at se på antallet af pladser, så det bliver en lille restaurant, men vi ved ikke, hvad en lille restaurant er, lyder det fra udvalgsformand Pernille Søndergaard (NG).

Sagen om restauranten er opstået efter, at et nabopar klagede til Planklagenævnet, i forbindelse med at Gribskov Kommune sidste år gav en dispensation til, at der kunne drives restaurant på adressen.

Parret mente, at det måtte være i strid med den bevarende lokalplan, og det var nævnet enig i, ligesom Planklagenævnet heller ikke vurderede en restaurant med plads til 72 spisende gæster til at være »mindre«, som var et af kriterierne.

Nævnet omstødte dermed Gribskov Kommunes afgørelse, og derfor skulle der arbejdes på løsninger, hvis der fortsat skal være mulighed for restaurant.

I sin afgørelse fremgik det dog ikke, hvor meget »en lille restaurant« så kunne karakteriseres som.

Pernille Søndergaard gentager, at turisme og erhvervsliv skal støttes, men kender ikke planerne for, hvordan en ny lokalplan eventuelt kunne se ud.

Det gør til gengæld centerchef for Center for Teknik og Miljø, Dorethe Pedersen. Hun anser en reducering i antallet af gæster som en førsteprioritet, da Planklagenævnet har åbnet op for muligheden for, at der kan drives restaurant, hvis antallet af gæster reduceres.

Det vil kræve lidt juridisk arbejde, og skulle det vise sig som en umulig opgave, kan det komme på tale at udarbejde en ny lokalplan, der kun indbefatter Havnevej 3.

Skulle den anden mulighed blive en realitet, vil det sige, at Bistro No. 3 får sin egen lokalplan, mens det øvrige område vil være indbefattet af den nuværende, bevarende lokalplan.