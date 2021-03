Forældre får ikke penge retur, selvom de har holdt børnene hjemme under nedlukning. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Enigt byråd: Ingen kompensation til forældre for hjemmepasning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enigt byråd: Ingen kompensation til forældre for hjemmepasning

Gribskov - 04. marts 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Forældre i Gribskov, der har valgt at holde deres børn hjemme fra vuggestue eller børnehave, mens samfundet var delvist lukket ned, får ikke regningen refunderet fra kommunen. Det har et enigt byråd nikket til tirsdag aften.

- Som samlet udvalg anbefaler vi, at der ikke sker tilbagebetaling til de forældre, der vælger at holde børn hjemme fra et åbent dagtilbud, sagde Natasha Stenbo Enetoft, formand for Børn, Idræt og Familie, på byrådsmødet.

Heller ikke betaling for eventuel frokostordning i institutionen vil blive tilbagebetalt, oplyste udvalgsformanden.

Det er altså kun i de tilfælde, at institutionerne er lukket, forældrene ville blive kompenseret i Gribskov.

- Hvis vi var nødt til at lukke ned og ikke kan tilbyde pasning, skal vi betale pengene tilbage. Det vil så blive kompenseret af DUT-midler. Og det er sjældent, det er en én til én kompensation, men måske en tredjedel, der kompenseres. Men hvis man ikke kan tilbyde pasning i mere end fem sammenhængende dage, anbefales tilbagebetaling, lød det fra udvalgsformanden.

Hun har tidligere peget på, at mange forældre i Gribskov har valgt at sende deres børn afsted i institutionen trods en opfordring om at holde børnene hjemme, hvis man havde mulighed for det. Men hun erkender også, at det kan lyde urimeligt.

- Det lyder komplet urimeligt. Det forstår jeg godt. Men det var et enigt udvalg, der besluttede at undlade at kompensere. Jeg vil mene, at regeringen kunne komme på banen. Hvis man anbefaler forældre at holde børnene hjemme, må regeringen også beslutte, hvordan det skal kompenseres. Der er grænser for, hvor meget vi som kommune kan betale under Covid-19, har hun tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis.

Der er andre kommuner rundt om i landet, som har valgt at refundere forældrebetalingen, men det er ikke et krav - ifølge retningslinjer fra KL og børne -og undervisningsministeriet.

Fuld tryk på dagtilbud

I takt med at landet åbner mere op, er der nu også flere forældre i hele landet, der vælger at aflevere deres børn i dagtilbud. KL's seneste stikprøve viser, at 85 procent af børnene i dagtilbud i gennemsnit blev afleveret mandag d. 1. marts. Det tal ligger på niveau med fremmødet i marts 2020, inden landet blev lukket ned første gang.

Til sammenligning var 78 procent af børnene i gennemsnit mødt op i uge 6.

can