Endnu et testcenter klar i Gribskov

Gribskov - 18. december 2020 kl. 16:45 Af Claus Johansen

Regionerne øger testkapaciteten i hele landet. Det har givet Gribskov mulighed for at åbne et nyt midlertidigt testcenter i Gribskov Hallen i Græsted. Testcenteret åbner lørdag kl. 10 og har åbent alle dage fra kl. 10 til 16 frem til den 22. december. Der skal ikke bestilles tid, og der er tale om offentlig PCR-test (ikke kviktest).

Regionen har fået ekstra analysekapacitet, og da det er myndighederne, der har et nationalt mål om at sikre relevante test før jul, betyder det, at regionerne med meget kort frist kunne byde øget testkapacitet ud til kommunerne. Den mulighed greb Gribskov Kommune og gik i gang med at etablere et nyt midlertidigt testcenter.

- Stort arbejde - Vi vil selvfølgelig gerne både bakke op om og selv medvirke til, at så mange som muligt kan blive testet her op til jul, siger borgmester Anders Gerner Frost og fortsætter:

- Det er et kæmpe stykke arbejde at stable så stor en testkapacitet på benene i løbet af bare få dage. Det er jeg både imponeret og stolt over, at vi er kommet i mål med. Jeg håber, at mange vil få glæde af, at der nu er endnu et testcenter.

Det nye testcenter bliver etableret i Gribskov Hallen med fire podestationer.

2.000 kan testes Målet er at teste i alt 2.000 personer i løbet af de fire dage, testcenteret har åbent.

- Vi har bestilt 500 testkit pr. dag. Dermed satser vi på at kunne teste i alt 2.000. Vi er klar og glæder os til at tage imod alle, som ønsker at blive testet. Der er jo ikke tidsbestilling, så jeg vil opfordre alle til at være tålmodige, for der kan opstå kø, siger centerchef for Center for Sundhed og Omsorg Mette Bierbaum i en pressemeddelelse fra Gribskov Kommune.

Testcenteret er blevet til i løbet af ganske få dage. Om det siger centerchef Mette Bierbaum:

- Det er gået stærkt, og det har kun været muligt, fordi en lang række medarbejdere fra hele kommunen er trådt til og har hjulpet. Fredag eftermiddag - altså mindre end et døgn før åbningen - gennemfører vi undervisning af alle dem, som skal pode. Vi er så heldige, at mange af vores SSA-elever - altså vores Social og Sundheds Assistent-elever - har meldt sig på banen som podere.

I torsdags åbnede det første testcenter i Gribskov, da Falck slog dørene op i Helsinge Hallerne. Her er der på hverdage åbent mellem klokken 9 og 20, i weekenderne dog 10-19. Den 24. og 31. december er åbningstiden 8-14. Sidste åbningsdag er den 3. januar 2021. På Falck-centrene anvender man en antigen-test, som er lidt mindre nøjagtig end de PCR-tests, som regionen tilbyder.

Smitten fortsætter i øvrigt med at stige i Gribskov. I den seneste uge er 220 personer blev konstateret positive med covid-19. Det betyder, at Gribskov har en incidens (antal smittede pr. 100.000 personer) på 537,5. Dagen før var incidensen 481,3.