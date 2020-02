De konservative melder også fra over for den fælles konstitueringsaftale. Her ses partiets to byrådsmedlemmer Trine Egetved og Lars Nielsen (yderst til højre) side om side med Brian Lyck Jørgensen og Jonna Præst under fællessangen ved det seneste byrådsmøde. Foto: Karl Erik Frederiksen

Endnu et parti siger nej tak til bred konstituering

Gribskov - 06. februar 2020 kl. 10:21 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Konservative Folkeparti træder nu også ud af konstitueringsaftalen i Gribskov byråd, meddeler partiets bestyrelse og byrådsmedlemmer Trine Egetved og Jesper Behrensdorff samt stedfortræderen Lars Nielsen, som for tiden er medlem af byrådet i Jesper Behrensdorffs orlovsperipode.

Meddelelsen kommer kun kort efter, at Dansk Folkeparti meddelte, at det trækker sig ud af aftalen.

Dansk Folkeparti gjorde det blandt andet som en konsekvens af et opgør på byrådsmødet tirsdag 28. januar om udpegningen af en kandidat til kommunens plads i skatteankenævnet for Nordsjælland.

Det konservative Folkeparti begrunder det blandt andet med, at det øvrige byråd ikke har ønsket at få gjort noget ved skolernes dårlige økonomi, fremgår det af partiets pressemeddelelse.

I meddelelsen hedder det blandt andet:

»Efter længere tids overvejelser og dialoger internt i partiet, har Det Konservative Folkeparti i Gribskov i enighed valgt at forlade konstitueringen.

I efteråret blev vi opmærksomme på, at skolerne stod med massive økonomiske udfordringer. Vi kæmpede internt i Byrådet for at få løst dette, og på seneste Byrådsmøde stemte vi for at hjælpe skolerne af med lidt af den gamle gæld.

Men faktum er, at vi kun har sat et midlertidigt plaster på et meget stort sår. Udfordringerne er ikke løst og skolerne står fortsat med massive underskud og skal finde mindst 18 mio. kr. i årlige besparelser. Vi ønsker at kalde tingene det de er. I dette tilfælde er der tale om en rammebesparelse på 18 mio. kr., som ikke fremgår af budgettet. Vi må desværre konstatere, at vi ikke i konstitueringen kunne finde flertal for at komme længere på denne sag, så vi kunne hjælpe vores skoler yderligere. Derfor kan vi ikke længere være en del konstitueringen, da vi vil kunne fortælle tingene som de er og være klare og tydelige omkring kommunes udfordringer.

Nok er nok. Vi har derfor besluttet, at vi nu træder et skridt tilbage, fortsat arbejder konstruktivt, bakker op om udvalgsstruktur, men til hver en tid forbeholder os retten til at sige præcis, hvad vi mener på de enkelte sager.«

Senere på formiddagen udsendte borgmester Anders Gerner Frost denne pressemeddelelse:

»Her til morgen har vi modtaget en meddelelse om, at Det Konservative Folkeparti har valgt at forlade den brede konstituering i Gribskov Kommune

Det er naturligvis ærgerligt, men det ændrer ikke på, at alle partierne fortsat står bag budgettet og en ansvarlig økonomisk politik.

I Nytgribskov vil vi stadig arbejde ud fra det bredest mulige samarbejde, og stadig invitere Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ind til samarbejde om fælles løsninger for vores kommune.

I deres pressemeddelelse giver de Konservative udtryk for, at de forlader den brede konstituering grundet et ønske om, at tilføre vores folkeskoler endnu flere midler - end det vi i enighed netop valgte at gøre ved sidste byrådsmøde. En beslutning hele byrådet stemte for. Vi tænker ikke, at der er ét eneste parti i byrådet i Gribskov, der ikke ønsker at tilføre folkeskolerne flere midler - men vi kunne også for få uger siden konstatere, at der ikke var nogen politikere, der kunne pege på en sådan finansiering af flere midler til vores folkeskoler. Alle konstaterede, at det ville være økonomisk uansvarligt for kommunen som helhed, at tilføre midler vi ikke har. Vi kan også konstatere, at vores folkeskoler, i forhold til finansiering, er en af de folkeskoler i Danmark, der får tilført flest midler pr. skoleelev. For alle os der har vores børn i folkeskolen i Gribskov, beklager vi ligeledes den uro de Konservatives udmelding skaber, i forhold til en ellers god folkeskole med mange dygtige og engagerede lærer.

Nytgribskov beklager de Konservatives udmelding, men tror på et forsat godt og bredt samarbejde i Gribskov Kommune. Det mener vi, er det rigtige og mest økonomisk ansvarlige for vores kommune.«