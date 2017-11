Endnu en voldsmand søges efter kølle-overfald

To brødre sigtes for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter for at have slået en tredje mand i hoved og på kropen med kølle eller jernrør. Brødrene, der 20 og 29 år er i et lukket grundlovsforhør i retten i Helsingør fængslet i 14 dage, skriver Frederiksborg Amts Avis.