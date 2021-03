Se billedserie Mandag kunne en del butikker åbne igen, og der var atter liv i gågaden i Helsinge. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Endelig skete det: 'Man kan kun blive glad i låget' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig skete det: 'Man kan kun blive glad i låget'

Gribskov - 01. marts 2021 kl. 17:05 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Det har været en weekend med sommerfugle i maven.

Glæden er til at tage at føle på. Efter to måneders nedlukning var der mandag igen endelig handlende i gågaden i Helsinge. Faktisk vrimlede det nærmest med mennesker på flere tidspunkter på den store genåbningsdag.

- Man kan kun blive glad i låget, siger Conny Nielsen, formand for Gadekærforeningen.

For at fejre de mange åbne butikker havde gode kræfter fra Lions været tidligt oppe for at sætte dannebrog op i det meste af Helsinge. Og da morgentågen først var forsvundet, skinnede forårssolen om kamp med smilet hos de mange glade erhvervsdrivende.

- Jeg blev så glad, da jeg kom og så flagene. Det giver lige det sidste. Jeg har også talt med mine kolleger, og alle har virkelig glædet sig til den her dag, siger Conny Nielsen, der heller ikke kunne få armene ned, da hun i sidste uge fik beskeden om, at butikkerne endelig kunne åbne igen.

- Det betyder alt. Det gør det. Jeg havde håbet, at caféer, frisører og restauranter også ville kunne åbne. Men lige meget hvad er det utrolig vigtigt. Det betyder blandt andet, at der igen kommer liv i bymidten, siger hun.

Conny Nielsen er også imponeret over, hvordan butikkerne har holdt modet oppe i en svær tid.

- Byen har fungeret på trods af nedlukningen. Man har virkelig holdt modet oppe og har haft kontakt med kunderne. Selvom det har været svært, er det ikke mit indtryk, at butiksejerne har været deprimerede. De har prøvet at kæmpe med alt, hvad de kunne. På den måde har de også vist, at de altså kan og vil det her, siger Conny Nielsen, der også roser butiksejerne for at stå sammen.

- Selv frisører og caféer har jeg kun har positive ting fra. Selvom de ikke åbner, tager de det pænt og siger, at hvis det er det her, der i første omgang skal til for, at vi også kan åbne resten op, så er det det, vi gør. Der er ingen sure miner. Det er fantastisk at opleve det sammenhold på tværs.