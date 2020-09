Pyramiden i Gilleleje skal laves om til badehotel.

Endelig afgørelse: Pyramiden bliver til badehotel

Gribskov - 04. september 2020 kl. 10:48 Af Jeppe Helkov

Der har været et langt tilløb. Men nu er det sikkert og vist. Det gamle rådhus i Gilleleje - Pyramiden - er blevet solgt.

Køberen er Humberto Orsini, der fremover skal lave et badehotel i bygningerne. Orsini driver i dag allerede Gilleleje Badehotel.

- Vi har et hjerte, der banker for historiske bygninger, så vi er enormt glade for muligheden for at skabe Nordsjællands flotteste badehotel i de her smukke rammer, siger Humberto Orsini i en pressemeddelelse.

Her fortæller han også, at planen er at bevare og renovere de to hovedbygninger på Vesterbrogade som en del af projektet.

Borgmester Anders Gerner Frost glæder sig også over salget.

- Jeg er rigtig glad for, at salget nu er gået igennem, og der kommer nyt liv i de fine historiske bygninger. Dermed får Gilleleje endnu mere at byde på, siger han i pressemeddelelsen.

Gillelejes gamle rådhus blev opført i 1938 og 39. Siden blev bygningerne blandt andet brugt til plejehjem og altså rådhus.

I 2016 blev de så udbudt til salg, og der blev kort efter skrevet en betinget købsaftale.

Efter flere klager og debat gik klagenævnet gik dog ind og sagde nej til de betingelser, som Humberto Orsinifor havde stillet for at købe de tidligere kulturhuse Pyramiden og Det gamle Rådhus.

Klagenævnet fastslog blandt andet, at det var i strid med fredningsbestemmelserne at bygge en restaurant eller et antal ejerboliger på en specifik del af grunden.

De to ejendommen ligger på en i alt 1,6 hektar stor grund mellem Vesterbrogade og kystlinjen. Den ene hektar, der ligger mellem de bygninger og havet, er omfattet af fredningsbestemmelserne fra 1993 for kystnære områder i Gilleleje by. Ligesom der for hele matriklen gælder et forbud mod udstykning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland havde ellers i første omgang givet dispensation til at bygge på den ene hektar, der lå mellem bygningerne og havet. Men den beslutning omgjorde Klagenævnet altså.

I pressemeddelelsen skriver Gribskov Kommune, at projektet nu er 'justeret efter endelige aftaler'. - I forbindelse med salget vil det grønne areal fortsat være ejet af kommunen. Borgere og turister vil som nu have fri adgang hertil og kunne nyde udsigten. En del af beplantningen er netop blevet fjernet og der sås græs i stedet, så der bliver bedre adgang til arealet og til udsigten, i tråd med fredningens formål, skriver kommunen.

Anders Gerner Frost håber, at det nye badehotel kan være med til at trække endnu flere turister til byen.

- Det har været en lang proces, og sagen har - som alle salgssager - skullet behandles som lukkede sager i byrådet, indtil salget var helt gennemført for at sikre den nødvendige fortrolighed mellem køber og sælger, hvad der er nødvendigt i sådanne projekter. Vi glæder os utrolig meget til at følge Humberto Orsinis videre arbejde med ejendommen. Der er brug for flere overnatningssteder i Gribskov Kommune, og projektet vil både være med til at skabe vækst i erhvervslivet og bidrage til vores ambition om at gøre Gilleleje til en af Nordsjællands førende turistdestinationer, siger han.

Humberto Orsini håber, at det nye badehotel kan stå klar til åbning i slutningen af 2021, og han håber også, at det nye projekt kan være med til at sætte Gilleleje endnu mere på danmarkskortet.

- Vi ønsker at reetablere Gillelejes position som Nordsjællands foretrukne badehotelsdestination. Man har jo helt glemt, at da badepensionatstrenden toppede i 1900-tallet var der alene i Gilleleje-området 16 badehoteller og pensionater, siger han.