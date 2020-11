Endelig: Snoren blev klippet til ny skole

- Vi er mange, der har glædet os til denne dag. Og nu er vi endelig nået til den officielle indvielse af den nye Gilbjergskolen på Parkvej, sagde skoleleder Anja Helmbæk Horst, da hun fredag kunne byde velkommen til borgmester, børneudvalg, kommunaldirektøren og velfærdsdirektøren fra Gribskov Kommune, som alle var mødt op for at besigtige de nye lokaler på Parkvej i Gilleleje.

- Der er mange ting, vi har grund til at være stolte af her på skolen, og nu har vi også fået disse flotte rammer, fortsatte hun.

Det var borgmester Anders Gerner Frost, der fik lov at holde snoren, mens den blev klippet over af en af skolens elever.

- Jeg er glad for, at jeg og børneudvalget får lov at indvi skolen i dag. Man er jo ikke ellers så meget ude for tiden. Jeg ved, at I har smugkigget længe, men først i dag ser jeg det endelige resultat. Det er et kæmpe projekt, også politisk. Det er en stor beslutning og en stor økonomisk prioritering, sagde han og kom ind på de bump, der har været på vejen mod den færdige skole.