I alt er tre medarbejdere på Jobcenter Helsinge konstateret smittet med corona-virus inden for de seneste tre uger. Arkivfoto

En tredje på jobcenter er corona-smittet

Blandt medarbejderne på jobcentret i Helsinge er der nu konstateret et tredje tilfælde af corona-smitte inden for tre uger, oplyser Gribskov Kommune.

Senest blev en medarbejder testet og konstateret smittet i denne uge, og alle nære kontakter på arbejdspladsen er efterfølgende blevet testet negative. den smittede medarbejder arbejder i administrationen og har derfor ikke haft borgerkontakt, - nære kontakter kan derfor være kollegaer eller personer udefra som for eksempel har deltaget i et møde med medarbejderen.

Personen har ikke været på arbejde siden uge 27, og det er derfor ikke sundhedsmyndighedernes vurdering, at øvrige medarbejdere på jobcentret skal sendes hjem. Det er derfor heller ikke sandsynligt, at den tredje medarbejder er blevet smittet af de to første tilfælde, der blev konstateret smittet med få dages mellemrum i den første uge i juli.