En provokation eller udtryk for stædighed

Gribskov - 13. januar 2020

- Jeg ved ikke, om det var ment som en provokation, eller om det er udtryk for stædighed, at Rudolph Tegner valgte at bygge sit store museum lige præcis midt i dette landskab, siger arkitekt Marie-Louise Høstbo, som nu i bogform har beskrevet 50 bygningsværker, som hun selv opfatter som perler.

Bogen, der er udgivet af forlaget Strandberg Publishing A/S, hedder »Hemmelige steder« med undertitlen »Arkitektens guide til særlige bygningsværker i og omkring København«. Bogen er en guide til bygninger, som efter forfatterens mening havde en værdi, da de blev opført, og som stadig kan appellere til beskuerne og brugerne i nutiden. Alle de udvalgte bygninger er stadig i brug og beviser, at kvalitetsbyggeri betaler sig, skriver hun blandt andet i bogens forord.

De fleste af de beskrevne bygninger ligger i København eller omegnskommunerne. Syv andre ligger inden for en radius af 60 kilometer fra rådhuspladsen. Blandt dem Rudolph Tegners Museum, som Rudolph Tegner og hustru Erna opførte i 1937-38 i det frede hedeareal Ruslands tæt ved Villingerød og Dronningmølle.

Æstetisk værdi

- Mange rejser ud i den store verden for at se på´store arkitektoniske værker, men jeg vil med min bog gerne vise, at man ved at gå rundt i København eller ved at bruge mindre en time på at tage uden for byen kan se nogle bygninger, som har æstetisk værdi, og som bliver ved med at appellere til os, siger Marie-Louise Høstbo til Frederiksborg Amts Avis.

- Det helt unikke ved Rudolph Tegner er, at han havde mod til at lade sit museum bygge på den måde, og at turde gør det midt i en så rå natur. Han havde mod til at støbe den store bygning i beton, men på en måde, som også sender en hilsen til antikken, som inspirerede ham selv som billedkunstner og billedhugger. Det ser man blandt andet ved brugen af søjler og hen over indgangspartiet. Det er også usædvanligt, at han vælger at støbe den store bagindgang i til museet i beton.

- Inde midt i det hele har han så skabt et ottekantet og 11 meter højt rum helt uden vinduer. Han får det til at hænge sammen med den øvrige del af museet på en harmonisk måde. Proportionerne passer, når man befinder sig indenfor såvel som udenfor. Rudolph Tegner var en stor kunstner, men ikke større end at han ved udgangen har placeret navnet på den person, som han har sørget for, at hans idéer kunne omsættes i praksis, ingeniør Ernst Ishøy. Jeg har i litteraturen om Tegner også læst, at arkitekt Mogens Lassen også var inddraget, men når Rudolph Tegner ikke selv nævner ham, sådan som han gør det med ingeniøren, må det skyldes, at Mogens Lassen kun sporadisk har været med som rådgiver, siger Marie-Louise Høstbo.

Imponerende

Om muset skriver arkitekten blandt andet følgende i bogen:

»I samarbejde med ingeniør Ernst Ishøy, som arbejdede med mange arkitekter om store projekter, skabte han et museum til sine egne værker. Og han er der endnu, da han ligger begravet under gulvet i museets store udstillingshal....

...Indvendigt er væggene malet i en lys gul nuance, og de danner bagtæppe for de store samling af Tegners værker. Scenografien er imponerende, og æstetikken er imponerende, og æstetikken i højsædet i de store tableauer, som værkerne sammen danner. Monolitten, billedhuggerens fysisk største værk, indgår i en teatralsk komposition med de enestående skulpturer, der er placeret ude i det lyngbevoksede landskab.«

Kufferthuset

Et af Nordkystens markante sommerhuse er også kommet med. Det ligger på Villingebæk Strandvej og kaldes i folkemunde for Kufferthuset. Det er tegnet af arkitekt Edvard Kindt-Larsen og hustruen Tove i 1933.

Huset, som ægteparrret selv benyttede, er funktionalismens modsvar til tidligere tiders sommervillaer, hvor hele herskabet flyttede ud, skriver Marie-Louise Høstbo.

Huset er opført i bueform i lette materialer beklædt med tagpap og set ude fra den trafikerede strandvej ligner det en kuffert.

»Det er, præcis som en god rejsetaske, yderst praktisk i sin udførelse og nem at bruge. Således kan huset betragtes som et stort møbel med mennesket i centrum, praktisk og funktionelt.« hedder det blandt andet i Marie-Louise Høstbos beskrivelse.

Bogen, der er på 144 sider, er udkommet på både dansk og engelsk. Den danske udgave har en vejledende udsalgspris på 249,95 kroner.