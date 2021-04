En oplevelse uden coronapas: Tag trygt håndklædet under armen

Vandet var cirka seks grader, da livredderne sidste søndag stod klar, blandt andet i Gilleleje.

Gribskov - 01. april 2021 kl. 21:14 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Mange badeglade mennesker har fundet vej til de strande i Nordsjælland, hvor der de seneste uger har været livreddere i weekenden.

Det er blandt andet ved Østmolen i Gilleleje. Cheflivredder fra Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste John Mogensen vurderer, at der har været 400-450 gæster samlet set i Lynæs, skiftende strande i Helsingør og Gilleleje hver søndag i perioden. Det har fået livredderne til at tage initiativ til at forlænge perioden yderligere, således at der hver søndag frem til livreddersæsonen begynder for alvor, vil være livreddere på de tre udvalgte steder.

- Vi havde regnet med, at det ville køre i en måned, men nu kører vi på alle søndage frem til livreddersæsonen. Grunden til, at vi forlænger er, at vi antager, der er mennesker nok, der vil ud at bade, til at det kan bære en forlængelse. Og efterhånden som det bliver varmere i løbet af foråret, vil der komme flere og flere. Desuden er svømmehallerne stadig ikke åbne, og hvad skal man ellers lave, når man bor heroppe, som giver en god oplevelse? spørger cheflivredderen, som peger på, at det samtidig er en oplevelse, der ikke kræver den store forberedelse og planlægning.

- Det kræver ingen coronapas, ingen vaccinationer - men bare et håndklæde under armen og en lille smule selvværd. Og dem, der prøver det første gang, kommer hjem med en fornemmelse af, at de får et adrenalinkick og deres humør er blevet et nummer bedre, end det ellers ville have været, siger John Mogensen.

Mange i Gilleleje Cheflivredderen nævner, at der altid er et godt besøgstal i Gilleleje, hvor en vintersvømmerforening hører til.

- Men der kommer også mange herned derudover. For mange er det blevet en ting, at de lige går ned og dypper sig. Gilleleje er også et godt sted, fordi der er to trapper at gå ned ad, siger han.

Livredderne har ikke skullet redde nogle fra at drukne i løbet af den seneste måned, men har primært fundet plastre frem til badegæster, der er kommet til skade.

- Folk kan ikke mærke, at de træder på noget skarpt i det kolde vand, så vi har primært hjulpet med plaster. Og så har der været mange, der har haft lyst til at snakke med os. Det er de hjertens velkomne til, siger John Mogensen.

Livredderne vil være på de tre poster i Lynæs, Gilleleje og skiftende strande i Helsingør Kommune klokken 10-14 hver søndag.