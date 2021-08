En ny chance for revyen

Årets revy i Græsted har været en succes - men der er stadig brug for økonomisk hjælp. Foto Jan F. Stephan.

Gribskov - 23. august 2021 kl. 04:00 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

René Richardt og Græsted Revyen må på den igen. For at samle mere dokumentation sammen for at få bevilget den kommunale støtte på 150.000 kr., de har søgt om til såkaldt "rekonstruktion efter Covid 19."

Det var det svar, som revymanden fik fra Udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi, der havde sagen på dagsordenen på sit seneste møde.

- Udvalget kræver flere facts og en uddybning fra mig omkring bestyrelsen og dens vedtægter, og det kan jeg sagtens levere, og så håber jeg at det lykkes næste gang, siger René Richard, som nu i et møde med forvaltningen får mulighed for at fremme sin sag. Sagen er sendt tilbage til administrationen for - som det hedder - yderligere belysning - for så formentlig at blive taget op på næste møde i udvalget.

Positiv formand - Personligt er jeg særdeles positivt indstillet overfor Græsted Revyen, som har kæmpe betydning for byen. Vi har tidligere sørget for byforskønnelse til Græsted, men hvis man virkelig vil gøre noget for byen, så skal man støtte revyen, for den udgør et vigtigt brand for Græsted. siger udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger).

Græsted Revyen måtte aflyse 2020-forestillingen som følge af Covid-19 og måtte i konsekvens deraf erklære sig konkurs på grund af kontraktlige forhold til skuespillere, musikere, teknikere osv. På grund af konkursen var det for revyen ikke muligt at søge statsligekompensation, da det kræver, at man er CVR-registreret før marts 2020. Foreningen Græsted Revy anno 1993 fik CVR-nummer i maj i år i forbindelse med rekonstruktionen. Trods stor succes på scenen i 2021 er revyen udfordret rent økonomisk og søger støtte til markedsføring og teknisk udstyr.