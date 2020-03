Se billedserie En af skovens oldgamle kæmper er faldet. Foto: Kim Hove/Naturstyrelsen Nordsjælland

En af skovens kæmper er faldet

Gribskov - 13. marts 2020 kl. 17:15 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af Gribskovs meget gamle kæmper har lagt sig ned. Det skete under torsdagens stormvejr, hvor et 400 år gammelt egetræ fra bevoksningen Storkevadsegene blev blæst omkuld.

Den gamle kæmpe gik ud omkring årtusindskiftet og har stået som en imponerende kraftig beskåret træruin siden.

- Storkevadsegene er en gammel bevoksning, der stammer tilbage fra midt i 1700-tallet. Mange landsbyer lå dengang inde midt i Gribskov, blandt andet landsbyen Ostrup, og da de blev nedlagt, blev der plantet skov. Man mener dog, at dette træ er endnu ældre, fortæller skovrider Jens Bjerregaard Christensen.

Det var kollegerne Kim Have og Anna Thormod, der kunne møde ind torsdag og fortælle om det væltede egetræ.

- Det var jo sidste arbejdsdag, før vi skulle lukke kontoret ned på grund corona. Vi besluttede at køre igennem skoven for lige at tjekke om der var sket noget i stormen. Da vi var tæt på kontoret, så ligger den her kæmpe tværs over vejen, fortæller Anna Thormod, der straks måtte ud af bilen og hen for at røre ved træet.

Nej - det skal ikke ende som flis! Man kan se billede af Anna Thomod og det imponerende træ på Naturstyrelsen Nordsjællands facebookside. Anna står ved siden af kæmpen, og det giver et indtryk af hvor stort træet er. Det ser blandt andet ud som om, det har været et meget højt træ, og det skyldes, at det er vokset inde i skoven mellem andre stammer, så det er vokset opad mod lyset. Og det skal ikke skæres op til flis, som det ellers så muntert foreslås i en af facebookkommentarerne.

- Når man kommer helt tæt på, så kan man se stammens terningesmuldrede struktur, man kan også se borehuller og alle de små svampe, der vokser der. Det er gennemvædet af liv, selv om det har været dødt længe. Der er mange insekter og biller, der har boet i det træ, og vil bo der mange år endnu, for sådan en stamme kan ligge i skoven i 50 år, før den er helt formuldet, forklarer Anna Thormod.

Motorsaven holdes i ro Spørgsmålet om, hvad der skal ske med den enorme stamme, der nu ligger tværs over Storkevadsvej, er endnu ikke afgjort. Alle skovens medarbejdere har fået besked om at holde motorsaven i ro, indtil beslutningen er truffet. Netop dette område i skoven er nemlig også udpeget til at være 'urørt skov', så måske skal den gamle kæmpe bare have lov at blive liggende.

- Hele området er hotspot for sjældne insekter og biller. Derfor er det vigtigt, at den stamme bliver liggende i mange år, siger Anna Thormod.

Et par klap til kæmpen Ligesom Anna Thormod har mange af kollegerne fra Naturstyrelsen Nordsjælland lige været ned og klappe lidt på stammen, der er over seks meter i omkreds.

- Man bliver lidt stille, for der kan man mærke, at det er en af kæmperne, der har lagt sig, siger Anna Thormod.