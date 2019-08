Tankerne om Elleville er lidt i tråd med de idéer, der var for Tisvilde Ø, som senere blev til Kildehøjgaard, lyder det fra Søren Toft-Nielsen, der nu har solgt et stykke jord til investoren Morten Lund. Foto: Camilla Nissen.

Elleville-grund har skiftet ejer

09. august 2019

Serieinvestoren Morten Lund har nu overtaget Tisvildevej 18 i Vejby, hvor bofællesskabet Elleville skal opføres. Det oplyser Søren Toft-Nielsen, der tidligere har ejet området og haft planer om at bygge boliger på grunden, i det såkaldte Kildehøjgaard-projekt, der tidligere har heddet Tisvilde Ø.

- Vi har indgået en aftale om, at han overtager lokalplansområdet. Vi har haft dialog over noget tid, og jeg kan godt lide idéerne og produktet, så det er endt med, at Morten Lund køber grunden, siger Søren Toft Nielsen.

Han peger på, at Elleville er i tråd med de oprindelige tanker for Tisvilde Ø, hvor der også var planer om et bofællesskab.

- Det var den oprindelige vision, som tog en mere traditionel retning med Kildehøjgaard. Nu går det mere i den oprindelige retning. For mig er det vigtigste, at projektet realiseres, siger Søren Toft-Nielsen.

Han fortæller, at han var nødt til at sadle om, da det gik for langsomt med at komme i gang med Kildehøjgaard.

- Min daværende partner havde på det tidspunkt valgt at sælge boligerne som ejerboliger, men det gik for langsomt, og det var svært at sige, hvornår det kunne være færdigt, og derfor var det svært at få folk til at købe. Omvendt skulle en vis del være solgt, inden vi kunne bygge, så det bed sig selv lidt i halen. Så vi droppede det, og derfor har jeg kigget efter en anden løsning, og den har jeg fundet nu, siger han.

Lokalplan holder

For et års tid siden blev der vedtaget en lokalplan for det område, der altså nu er overtaget af parterne bag Elleville, som udover Morten Lund og hans virksomhed Poshtel, tæller Almenr, der er Danmarks største medlemsorganisation for bofællesskaber. Derudover er ?BIG (Bjarke Ingels Group) involveret, og skal sammen med Almenr designe landsbyen på baggrund af medlemmernes input, som det lyder på bofællesskabets hjemmeside. Rambøll skal desuden bidrage til Poshtels byggesystem og til design af byggemodningen.

Ifølge talskvinde for Morten Lund, Christiane Sanchez, tilstræbes det at holde projektet inden for lokalplanens rammer.

- Der er mange interessenter, såsom naboer, der har ønsker, som vi gerne vil respektere. Vi vil gerne give værdi til området og respektere området, som det er og blende ind. Så planen er at følge lokalplanen, siger hun.

