Samlet set skal et område på lidt over 1300 hektar - 13 kvadratkilometer - efter planen hegnes ind. Foto: Daniel Overbeck

Send til din ven. X Artiklen: Elge og krondyr på vej til Gribskov: Én ting vækker bekymring hos politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Elge og krondyr på vej til Gribskov: Én ting vækker bekymring hos politikerne

Gribskov - 21. juni 2021 kl. 04:04 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Politikerne i udvalget for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune blev tirsdag enige om at udtrykke bekymring over planen om at udsætte dyr i et indhegnet område i den kommende Naturnationalpark Gribskov.

Læs også: Hegn i skoven deler DN

Det sker i form af et høringssvar, der sendes til Naturstyrelsen.

Planen er, at dyrene skal udsættes bag hegn i et område på 1300 hektar:

- Vi er glade for at have mulighed for at kunne afgive høringssvar som et samlet udvalg. Naturværdier fylder meget hos vores borgere. Vi kan tydeligt se det i de over 400 kommentarer, vi har modtaget under kommunens facebookopslag forud for den politiske behandling. Det er super godt med naturnationalparken - men navnlig teknikken med at indhegne området falder ikke i god jord. Det lytter vi til, siger Pernille Søndergaard (Nytgribskov) i en udtalelse på vegne af udvalget for Udvikling, By og Land.

Ifølge Naturstyrelsen er det planen, at der skal udsættes elge, krondyr og kreaturer i området.

Sporene skræmmer Flere sager fra Nationalpark Mols Bjerge på Djursland i Jylland har i den seneste tid vakt stor debat.

Her har det vist sig, at flere dyr er døde af sult på de områder, Naturstyrelsen forvalter.

Siden har Østjyllands Politi rejst sigtelse mod Naturstyrelsen for overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

- Vi ser med stor alvor på denne sag, og kan kun beklage, at det er sket. Der burde have været handlet tidligere, så vi havde undgået, at nogle af dyrene i Mols Bjerge blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Den slags må selvfølgelig ikke ske på statens arealer, sagde direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe i den ombæring til Naturstyrelsens hjemmeside.

Næstformand Bent Hansen (Venstre) i Udvikling, By og Land pointerer netop også, at udvalget frygter for dyrenes velfærd bag hegn:

- Vi har i Gribskov meget store naturværdier, som vi gerne vil værne om. Det er også rigtigt med initiativet om en naturnationalpark. Vi skal have tingene til at arbejde sammen i en god naturlig balance i landskabet. Det gør vi ikke med den foreslåede hegning - jeg er stærkt bekymret for dyrevelfærden, hvis der opsættes hegn, siger Bent Hansen i en pressemeddelelse.

Vigtig for Gribskov Trods bekymringerne er der dog også glæde hos politikerne i Gribskov Kommune.

Naturnationalparken bliver nemlig en stor gevinst for kommunen, lyder det:

- Det er et fantastisk projekt, der vil tiltrække mange interesserede gæster fra ind- og udland. Vi har en opmærksomhed på, om adgang til området og håndtering af besøgende kan lykkes på en god måde. Det vil vi gerne fortsætte dialogen med Naturstyrelsen om, siger Allan Nielsen (Socialdemokratiet), der også er næstformand i udvalget.

Der skal i forbindelse med anlæggelsen af Naturnationalparken anlægges en række stier og observationsplatforme i området. Det indhegnede område bliver åbent for besøgende.

Parken skal efter planen åbne i løbet af 2022.

relaterede artikler

Dyr under hegn er ikke vilde dyr 31. marts 2021 kl. 09:12

Advarsel: Hegn ved veje en dødsfælde for hjortevildt 22. marts 2021 kl. 12:00

Hegn og manglende opsyn i parker vækker bekymring 12. marts 2021 kl. 09:01