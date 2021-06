Elevråd har sikret hæder til Gribskov

Et aktivt fælleselevråd, der engagerer sig i ungemiljøet og sætter fokus på psykiske sygdomme. Det er begrundelsen for, at Gribskov Kommune netop har modtaget prisen som Elevvenlig Kommune 2021.

De har haft et stort engagement i ungemiljøet i kommunen og et stort fokus på psykiske sygdomme, hvor de arbejdede med at sprede ordet om, at det er okay.

- Vi er vanvittigt stolte af de unge i fælleselevrådet. De har gjort et stort og meget vigtigt stykke arbejde i en meget svær tid. Det er lykkes fælleselevrådet at sætte fokus på og skabe åbenhed om unge med diagnoser, og hvordan de unge håndterer det, så de skaber relationer og er med i fællesskabet. Det er en gave for en kommune at have så engagerede og dygtige unge til at tage den slags initiativer og gøre hverdagen bedre for andre unge, siger formanden, der fulgte med i kåringen virtuelt. Hun peger også på, at kommunen gennem flere år har arbejdet på at give skoleelever medindflydelse og en opdragelse i demokrati.